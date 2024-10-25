Радимов рассказал, как Карпин в переписке согласился, что ничего не понимает в футболе

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов расказал, как порекомендовал Валерию Карпину взять на просмотр в «Ростов» Илью Ваханию, который выступал за петербургскую команду.

– А теперь история про Ваханию. Этот парень – одна из главных побед, которую мы одержали в «Зените-2». Года за три до дебюта в сборной он получил серьезную травму – вывих плечевого сустава. Я сам через это прошел – боль такая, что невозможно спать. Операция, восстановление.

Потихоньку возвращаем Илью к жизни, но из «Зенита-2» надо куда-то двигаться. Меня из команды уже убрали. У Вахании появляется вариант с «Волгарем». Но там тренер, когда-то работавший в системе «Зенита», заявляет: «Нет, это не уровень ФНЛ».

– Анвер Конеев?

– Да. Другие клубы ФНЛ Илью тоже не берут. Я набираю Карпину: «Валерий Георгиевич, есть футболист Вахания. Возьми на просмотр!» Тот отвечает: «***! Кто это?!» Вы же знаете Карпина.

– Еще бы. Очень выпукло обрисовали.

– А в «Ростове» играет защитник Чернов. В свое время Карпин про него расспрашивал, потому что Женя в моей команде провел два с половиной года.

Говорю: «Валерий Георгиевич, значит, так. Чернов! Бегает много?» Карпин отвечает: «Да». Продолжаю: «Улыбается много?» – «Да, позитивный». Говорю: «С мячом – плюс-минус. Не самый лучший». – «Ну». – «В отборе так себе?» – «Да».

– Тут-то вы и зашли с козырей?

– Я подытожил: «Вот Вахания – все то же самое. Только в отборе сильнее. Чернов играет левого защитника, а этот – правого». Карпин задумался – и решил: «Давай на просмотр».

– Сразу разглядел?

– Проходит пару месяцев, Валера приезжает с Дашей в Питер. Садимся ужинать, болтаем. Вдруг слышу: «Через два года Вахания будет в сборной». Я беру со стола бутылку вина. Рассматриваю. Вроде выпили немного. Хамоном закусываем. Ого, думаю, как быстро Валерия Георгиевича развезло.

– А дальше – тот самый матч с белорусами?

– Да! Отыграли, через полтора часа сообщение от Карпина: «Я тебя обманул. Прошло полгода, а не два – Вахания в сборной». Пишу: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» В ответ: «Согласен».

Вот так мы почти закончившего с футболом человека вытащили из травм и довели до сборной России.