Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Радимов рассказал, как Карпин в переписке согласился, что ничего не понимает в футболе

    Радимов рассказал, как Карпин в переписке согласился, что ничего не понимает в футболе

    Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов расказал, как порекомендовал Валерию Карпину взять на просмотр в «Ростов» Илью Ваханию, который выступал за петербургскую команду.

    – А теперь история про Ваханию. Этот парень – одна из главных побед, которую мы одержали в «Зените-2». Года за три до дебюта в сборной он получил серьезную травму – вывих плечевого сустава. Я сам через это прошел – боль такая, что невозможно спать. Операция, восстановление.

    Потихоньку возвращаем Илью к жизни, но из «Зенита-2» надо куда-то двигаться. Меня из команды уже убрали. У Вахании появляется вариант с «Волгарем». Но там тренер, когда-то работавший в системе «Зенита», заявляет: «Нет, это не уровень ФНЛ».

    – Анвер Конеев?

    – Да. Другие клубы ФНЛ Илью тоже не берут. Я набираю Карпину: «Валерий Георгиевич, есть футболист Вахания. Возьми на просмотр!» Тот отвечает: «***! Кто это?!» Вы же знаете Карпина.

    – Еще бы. Очень выпукло обрисовали.

    – А в «Ростове» играет защитник Чернов. В свое время Карпин про него расспрашивал, потому что Женя в моей команде провел два с половиной года.

    Говорю: «Валерий Георгиевич, значит, так. Чернов! Бегает много?» Карпин отвечает: «Да». Продолжаю: «Улыбается много?» – «Да, позитивный». Говорю: «С мячом – плюс-минус. Не самый лучший». – «Ну». – «В отборе так себе?» – «Да».

    – Тут-то вы и зашли с козырей?

    – Я подытожил: «Вот Вахания – все то же самое. Только в отборе сильнее. Чернов играет левого защитника, а этот – правого». Карпин задумался – и решил: «Давай на просмотр».

    – Сразу разглядел?

    – Проходит пару месяцев, Валера приезжает с Дашей в Питер. Садимся ужинать, болтаем. Вдруг слышу: «Через два года Вахания будет в сборной». Я беру со стола бутылку вина. Рассматриваю. Вроде выпили немного. Хамоном закусываем. Ого, думаю, как быстро Валерия Георгиевича развезло.

    – А дальше – тот самый матч с белорусами?

    – Да! Отыграли, через полтора часа сообщение от Карпина: «Я тебя обманул. Прошло полгода, а не два – Вахания в сборной». Пишу: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» В ответ: «Согласен».

    Вот так мы почти закончившего с футболом человека вытащили из травм и довели до сборной России.

    • Вахания перешел в «Ростов» летом 2023 года.
    • 23-летний защитник провел в этом сезоне 18 матчей.
    • Летом этого года он сыграл за сборную России в товарищеском матче с Беларусью.

    Новости по теме
    Смородская поддержала позицию Карпина по комментаторам
    Губерниев – о критике комментаторов Карпиным: «Он знает цех изнутри и знает, о чeм говорит» 2
    Мостовой назвал человека, который всегда говорит правильные вещи 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1729855064
    ...Владик, тебе бы комиксы писать и рисовать одновременно)...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 