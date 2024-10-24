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    • Наумов посоветовал простить Пьянича за антироссийские высказывания

    Наумов посоветовал простить Пьянича за антироссийские высказывания

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал извинения Миралема Пьянича из ЦСКА.

    • Босниец заявил, что готов извиниться за антироссийские высказывания из 2022 года.
    • Тогда игрок отказывался играть с Россией.

    «Если Пьянич сказал это искренне, почему бы его не простить? Далеко не все знают, какая обстановка у нас в стране. В Европе вообще говорят черти что о нас, поэтому у Пьянича был страх ехать в Россию. Сейчас он увидел страну, все осознал.

    Здорово, что он обращается к ФИФА, они должны нас вернуть. Чем чаще наши футболисты будут обращаться к ФИФА и УЕФА, тем лучше. Это большой плюс для России», – сказал Наумов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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