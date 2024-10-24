Наумов посоветовал простить Пьянича за антироссийские высказывания

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал извинения Миралема Пьянича из ЦСКА.

Босниец заявил, что готов извиниться за антироссийские высказывания из 2022 года.

Тогда игрок отказывался играть с Россией.

«Если Пьянич сказал это искренне, почему бы его не простить? Далеко не все знают, какая обстановка у нас в стране. В Европе вообще говорят черти что о нас, поэтому у Пьянича был страх ехать в Россию. Сейчас он увидел страну, все осознал.

Здорово, что он обращается к ФИФА, они должны нас вернуть. Чем чаще наши футболисты будут обращаться к ФИФА и УЕФА, тем лучше. Это большой плюс для России», – сказал Наумов.