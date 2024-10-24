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    Пьянич сообщил, сколько у него домов

    Новичок ЦСКА Миралем Пьянич сообщил, сколькими объектами недвижимости он владеет.

    • Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
    • На этой неделе Миралем сделал голевой пас в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).
    • Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

    – Ты много тратишь? Роскошные дома, одежда, спорткары – это про тебя?

    – Смотрите, я начал профессиональную карьеру в 17 лет – и с этого же момента стал инвестировать. Мне нравится заниматься недвижимостью. Я покупаю дома, апартаменты и так далее. У меня есть имущество по всему миру. Это действительно важно, потому что профессиональная карьера очень коротка.

    Конечно, каждому хочется жить роскошно: купить красивую машину или что-то в этом духе. Но могу сказать, особенно молодым ребятам, что карьера футболиста быстро подходит к концу. Поэтому нужно понимать, на что ты тратишь средства. Нам, футболистам, повезло много зарабатывать. Но если ты не заботишься о накоплениях, то после завершения карьеры можно остаться ни с чем. Есть много таких примеров. Так что я рано начал инвестировать. Можно сказать, это мое увлечение. Этим я могу заниматься и после окончания карьеры.

    – Сколько всего у тебя объектов недвижимости?

    – Где-то 40-50 апартаментов и 10 домов.

    – Вау!

    – Опять же, я занимался этим на протяжении всей профессиональной карьеры. Так что я рад, что после завершения смогу позаботиться о родителях, братьях, сестрах и людях из моего окружения.

    Обожаю инвестировать, чтобы получать прибыль и помогать семье. Но все это стало возможным только благодаря моим родителям. Они воспитали меня и помогали на начальном этапе. Мне с ними повезло.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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