Пьянич объяснил, почему отказался от личной охраны в Москве

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что ему не нужна охрана в Москве.
– После перехода в ЦСКА писали, что ты отказался от личной охраны.
– Мне не нужна охрана. Зачем? Никогда этим не пользовался. Я живу как обычный человек. Футбол всего лишь моя работа, страсть. Конечно, фанаты узнают меня на улицах, но в этом плане все нормально. Охрана просто не нужна.
- Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
- На этой неделе Миралем сделал голевой пас в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).
- Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».