Пьянич объяснил, почему отказался от личной охраны в Москве

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что ему не нужна охрана в Москве.

– После перехода в ЦСКА писали, что ты отказался от личной охраны.

– Мне не нужна охрана. Зачем? Никогда этим не пользовался. Я живу как обычный человек. Футбол всего лишь моя работа, страсть. Конечно, фанаты узнают меня на улицах, но в этом плане все нормально. Охрана просто не нужна.