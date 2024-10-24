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    • Пьянич объяснил, почему отказался от личной охраны в Москве

    Пьянич объяснил, почему отказался от личной охраны в Москве

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что ему не нужна охрана в Москве.

    – После перехода в ЦСКА писали, что ты отказался от личной охраны.

    – Мне не нужна охрана. Зачем? Никогда этим не пользовался. Я живу как обычный человек. Футбол всего лишь моя работа, страсть. Конечно, фанаты узнают меня на улицах, но в этом плане все нормально. Охрана просто не нужна.

    • Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
    • На этой неделе Миралем сделал голевой пас в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).
    • Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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