Нагучев – о критике Карпина: «Проблема – это когда тренер шесть лет не может научить своих игроков точному пасу»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на критику Валерия Карпина в адрес российских комментаторов.

Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

Его раздражает работа российских комментаторов.

Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Не могу сказать, что Валерий Карпин как-то удивил меня рассуждением о комментаторах. Нравятся/не нравятся, выключаю/включаю – это слишком обычно и скучно. Жаль без особой конкретики, но ничего не поделать.

Честно говоря, меня зацепила встречная реплика Феди Смолова:

– Они считают, что они разбираются.

– Вот в этом и проблема.

Первое. Не существует никаких «они». Комментатор – человек. Как и спортсмен, и, уверен, ни Федя, ни Валерий не согласятся с популярным обобщением, что все спортсмены, скажем, тупые.

Карпин тренировал Хуана Инсаурральде с привозами и удалениями. И он говорил мне, что я не шарю и приводил аргументы, почему аргентинец топ. Так же и я смогу объяснить, почему репортаж «Тюмень» – «Алания» на ТЭФИ. Ну и? Мы разбираемся? Или думаем, что разбираемся? Такое и Гамлет мог бы спросить у черепа.

Но так устроена жизнь, а не только профессии. Мы должны делиться мнением, а понравится оно или нет, это вопрос интереса к событию или к личности и другим факторам. Карпину не интересно.

Второе. Валерий Георгиевич, говорит, что в этом проблема? Хм. Проблема – это когда, скажем, на протяжении шести лет тренер не может научить своих игроков точному пасу у своих ворот. А проблема комментаторов совсем не в том, что мы якобы о себе думаем. Так вышло, что порой людей просто раздражают другие люди вне зависимости от рода деятельности.

И это тоже не проблема.

Никто из нас не обязан комментировать так, чтобы тренер включал нас на разборах. У нас другая профессия, ей и займемся», – написал Нагучев.