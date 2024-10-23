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    • Нагучев – о критике Карпина: «Проблема – это когда тренер шесть лет не может научить своих игроков точному пасу»

    Нагучев – о критике Карпина: «Проблема – это когда тренер шесть лет не может научить своих игроков точному пасу»

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на критику Валерия Карпина в адрес российских комментаторов.

    • Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    «Не могу сказать, что Валерий Карпин как-то удивил меня рассуждением о комментаторах. Нравятся/не нравятся, выключаю/включаю – это слишком обычно и скучно. Жаль без особой конкретики, но ничего не поделать.

    Честно говоря, меня зацепила встречная реплика Феди Смолова:

    – Они считают, что они разбираются.

    – Вот в этом и проблема.

    Первое. Не существует никаких «они». Комментатор – человек. Как и спортсмен, и, уверен, ни Федя, ни Валерий не согласятся с популярным обобщением, что все спортсмены, скажем, тупые.

    Карпин тренировал Хуана Инсаурральде с привозами и удалениями. И он говорил мне, что я не шарю и приводил аргументы, почему аргентинец топ. Так же и я смогу объяснить, почему репортаж «Тюмень»«Алания» на ТЭФИ. Ну и? Мы разбираемся? Или думаем, что разбираемся? Такое и Гамлет мог бы спросить у черепа.

    Но так устроена жизнь, а не только профессии. Мы должны делиться мнением, а понравится оно или нет, это вопрос интереса к событию или к личности и другим факторам. Карпину не интересно.

    Второе. Валерий Георгиевич, говорит, что в этом проблема? Хм. Проблема – это когда, скажем, на протяжении шести лет тренер не может научить своих игроков точному пасу у своих ворот. А проблема комментаторов совсем не в том, что мы якобы о себе думаем. Так вышло, что порой людей просто раздражают другие люди вне зависимости от рода деятельности.

    И это тоже не проблема.

    Никто из нас не обязан комментировать так, чтобы тренер включал нас на разборах. У нас другая профессия, ей и займемся», – написал Нагучев.

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1729694119
    Как Карпин задел этих недокомментаторов. В ответ только оскорбить ума и хватает... А ведь с Карпиным согласилась практически вся страна.
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    baggio80
    1729694429
    Не даром говорят правда глаза режет
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    Питерский князь
    1729694825
    Здесь я соглашусь, Карпин спорцмен. :)))
    Ответить
    ...уефан
    1729694919
    ...попал Карпин! Решил в словеса поиграть, да ещё на поле соперника... Вот, если бы он их на футбольное поле вытащил. А так... Зафаршмачат). Ни кто не любит наездов по непрофессионализму. И их много...
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    Интерес
    1729696146
    Вы ещё работать не начинали...Попробуйте.Даже если у Валерки что-то не получилось,то он хоть попробовал.
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    saf05
    1729696498
    Ну и тупой этот Нагучев
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    Garrincha58
    1729696532
    Совсем оборзели эти чудики с микрофонами они думают только Карпин выключает звук. Я и ещё человек 20 точно знаю как они раздражают своим тупыми рассуждениями на всякие темы, а игру саму вообще не комментируют. Так для чего тогда мне вас слушать вот и приходится приглушать звук Вы возьмите пример с Маслаченко включите старые репортажи и поучитесь
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