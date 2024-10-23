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    • Талалаев рассказал, что его клуб Первой лиги отказался от Абены: «Не хватило качеств»

    Талалаев рассказал, что его клуб Первой лиги отказался от Абены: «Не хватило качеств»

    Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сообщил, что химчане зимой могли купить защитника Миенти Абену.

    «Мы смотрели Абену зимой. «Химкам» предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались. Сейчас он играет в «Спартаке».

    Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду», – сказал Талалаев.

    • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
    • У Миенти 5 матчей в РПЛ.
    • «Спартак» идет в лиге 6-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1729665022
    зулус по мячу попасть не может - значит, это прямая дорога в спартаг!! как раз его уровень!!
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    vladik12
    1729667212
    Прямым текстом втер, что "Спартак" взял неликвид. Амарал, что с хлебалом?
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    Интерес
    1729667943
    Зато терпение и упорство агентов и Абены-Мамы вознаграждено,и они попали в знаменитый российский клуб,а не какой-нибудь "лифт".
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    andr45
    1729671471
    Браво, Талалаев! Сразу видно опытного тренера, который за 12 лет тренерской деятельности сумел потренировать 12 (ДВЕНАДЦАТЬ) клубов и установивший мировой рекорд всех времен и народов - сменить ТРИ клуба в течение 9 месяцев))) Благодаря своему недюжинному опыту Талалаев сразу понял, что Абена не может бежать и страховать* Н именно этими качествами, которыми обделен Абена, в избытке обладает ДЖИКИЯ! Именно поэтому ОН, а не заморский гастарбайтер защищает цвета прославленного клуба)
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