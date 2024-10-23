Талалаев рассказал, что его клуб Первой лиги отказался от Абены: «Не хватило качеств»

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сообщил, что химчане зимой могли купить защитника Миенти Абену.

«Мы смотрели Абену зимой. «Химкам» предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались. Сейчас он играет в «Спартаке».

Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду», – сказал Талалаев.