Новичок «Спартака» высказался о дефиците игровой практики в РПЛ

Левый защитник «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопросы об игровой практике.
- Португалец перешел в клуб РПЛ 10 сентября.
- За него заплатили 2,5 миллиона евро.
- Мангаш поучаствовал в 6 матчах новой команды, при этом в РПЛ он провел всего 27 минут.
– Как ты воспринимаешь то количество игрового времени, которое получаешь?
– Это не я определяю, кто сколько сыграет. Я доволен, я рад каждой минуте, которую провожу на поле.
– То есть такой профессиональный подход?
– Ну, конечно! Я же профессионал.