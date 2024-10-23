Новичок «Спартака» высказался о дефиците игровой практики в РПЛ

Левый защитник «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопросы об игровой практике.

Португалец перешел в клуб РПЛ 10 сентября.

За него заплатили 2,5 миллиона евро.

Мангаш поучаствовал в 6 матчах новой команды, при этом в РПЛ он провел всего 27 минут.

– Как ты воспринимаешь то количество игрового времени, которое получаешь?

– Это не я определяю, кто сколько сыграет. Я доволен, я рад каждой минуте, которую провожу на поле.

– То есть такой профессиональный подход?

– Ну, конечно! Я же профессионал.