Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Кубка России в котором сыграют «Динамо» Мх и «Спартак». Игра состоится 22 октября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Мх: Магомедов Т; Шумахов, Магомедов Р; Джавад, Зинович, Юсупов, Сердеров, Кирш, Джапо, Сундуков, Котин.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Дуарте, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Игнатов, Бонгонда, Жозе.

Главный тренер: Деян Станкович

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