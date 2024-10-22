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    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Спартак»: 22 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Спартак»: 22 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Кубка России в котором сыграют «Динамо» Мх и «Спартак». Игра состоится 22 октября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо» Мх: Магомедов Т; Шумахов, Магомедов Р; Джавад, Зинович, Юсупов, Сердеров, Кирш, Джапо, Сундуков, Котин.

    Главный тренер: Хасанби Биджиев

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Дуарте, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Игнатов, Бонгонда, Жозе.

    Главный тренер: Деян Станкович

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Avitaminoz
    1729608608
    расстрельный список. Кто проявит себя, оставить на остаток сезона. Нет, на выход зимой
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