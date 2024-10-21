Гурцкая назвал виновного в появлении Абены в «Спартаке»

Агент и блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» объяснил, как в «Спартаке» появился защитник Миенти Абена.

Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

– Станковича спросили, соответствует ли Абена уровню игрока «Спартака», но он это воспринял чуть ли не как обвинение в коррупции.

– Конечно, он любой вопрос про Абену воспринимает так: «*** [Зачем] ты купил Абену? Тебе давали деньги на 10-15 миллионного защитника, ты зачем привез Абену?» Плохая игра Абены всегда будет связана с плохим качеством селекции Станковича.

Я помогу разобраться, почему Станкович так сделал. Есть Амарал, который ничего не предлагает.

Станкович приходит в клуб, смотрит на Дуарте, Чернова, Маслова и вспоминает: «У меня был Абена, который выше их на голову». Станкович просит купить защитника, «Спартак» проводит переговоры с тремя-четырьмя защитниками, замахивается на защитников, которые должны играть в Лиге чемпионов. Естественно, все проваливается.

Тогда Станкович говорит: «Слушайте, у меня чемпионат через неделю. Хотя бы этого за миллион возьмите».

Все, здесь нельзя винить Станковича. Это очередной косяк Амарала. Это не вопрос к Станковичу.

Наверняка в июле «Спартак» не собирался покупать никакого Абену, а хотел купить какого-нибудь ван Дейка. А к концу августа – все.

Почему я все время критикую Амарала? Невозможно одному спортивному директору купить Барко и Абена. Если ты крутой спортивный директор, у тебя появляются три Барко, а не три Абены.