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Гурцкая назвал виновного в появлении Абены в «Спартаке»

21 октября 2024, 21:30
7

Агент и блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» объяснил, как в «Спартаке» появился защитник Миенти Абена.

  • Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

– Станковича спросили, соответствует ли Абена уровню игрока «Спартака», но он это воспринял чуть ли не как обвинение в коррупции.

– Конечно, он любой вопрос про Абену воспринимает так: «*** [Зачем] ты купил Абену? Тебе давали деньги на 10-15 миллионного защитника, ты зачем привез Абену?» Плохая игра Абены всегда будет связана с плохим качеством селекции Станковича.

Я помогу разобраться, почему Станкович так сделал. Есть Амарал, который ничего не предлагает.

Станкович приходит в клуб, смотрит на Дуарте, Чернова, Маслова и вспоминает: «У меня был Абена, который выше их на голову». Станкович просит купить защитника, «Спартак» проводит переговоры с тремя-четырьмя защитниками, замахивается на защитников, которые должны играть в Лиге чемпионов. Естественно, все проваливается.

Тогда Станкович говорит: «Слушайте, у меня чемпионат через неделю. Хотя бы этого за миллион возьмите».

Все, здесь нельзя винить Станковича. Это очередной косяк Амарала. Это не вопрос к Станковичу.

Наверняка в июле «Спартак» не собирался покупать никакого Абену, а хотел купить какого-нибудь ван Дейка. А к концу августа – все.

Почему я все время критикую Амарала? Невозможно одному спортивному директору купить Барко и Абена. Если ты крутой спортивный директор, у тебя появляются три Барко, а не три Абены.

  • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
  • У Миенти 5 матчей в РПЛ.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Абена Миенти Гурцкая Тимур
Комментарии (7)
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VVM1964
1729535754
А не рановато ли вы "приговорили" Абену ??? - У нас вот и Бабич прошлый раз накосячил, а уж про Литвинова лучше вообще молчать !!! ... А как поначалу крыли Дуарте, а он потом отличную пару с Бабичем составил !!!... Кстати в чем такая упертость Станковича и не желание ставить на игры Дуарте - ???...
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NewLife
1729535830
Какой из вариантов правильный: а) это тебе приснилось; б) это тебе Зарема рассказала; в) ты похитил Амарала, пытал, и он тебе во всем сознался. По моему самый правдоподобный вариант "а"))))
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