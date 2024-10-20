Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Динамо». Игра состоится 20 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Ашурматов, Рожков, Иву, Ходжа, Зотов, Чумич, Мукба, Фамейе.
Главный тренер: Рашид Рахимов
«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Бальбуэна, Кутицкий, Фомин, Чавес, Артур, Бителло, Нгамале, Тюкавин.
Главный тренер: Марцел Личка
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