Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Динамо». Игра состоится 20 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Ашурматов, Рожков, Иву, Ходжа, Зотов, Чумич, Мукба, Фамейе.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Бальбуэна, Кутицкий, Фомин, Чавес, Артур, Бителло, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

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