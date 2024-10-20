Тошич назвал главного тренера в карьере – это россиянин

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выделил ключевого тренера в карьере.

– Леонид Слуцкий или сэр Алекс Фергюсон – главный тренер в твоей карьере?

– Без сомнений, Слуцкий более важный тренер в моей карьере, чем Фергюсон. Мы с ним почти семь лет вместе проработали. Леонид Викторович всегда в меня верил, поддерживал, давал шанс, даже когда были плохие моменты. Он много со мной разговаривал, поддерживал меня. И я ему очень благодарен.