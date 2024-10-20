Бубнов проанализировал крупное поражение «Спартака» от «Краснодара»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов проанализировал матч 12-го тура против «Краснодара» (0:3).

«Поражение по делу, оправдать «Спартак» и в первую очередь Станковича здесь нельзя. Лидер обыграл команду, которая находилась до старта тура на шестом месте, здесь всe закономерно. Чем Станкович помог сопернику разгромно выиграть? Он решил сделать то, чего не было при нем ни разу: сыграть в три центральных защитника. Видимо, тренерский штаб напугала атакующая группа «Краснодара».

К трем центральным защитникам главный тренер «Спартака» поставил еще двух опорных полузащитников. На фланге обороны играл Маркиньос, который вообще не защитник. В общем, так начудил с перестановками, что максимально ухудшил ситуацию для команды. Во втором тайме, когда он тактическую схему поменял и произвел замены, игра изменилась. Можно ведь сразу было и в обороне по привычной схеме действовать, и атакующий потенциал не снижать. А так начудил и помог «Краснодару».

Однако «Краснодару» помогал не только Станкович, но и футболисты «Спартака». Все три гола, а мячей могло быть и больше, гости забили при ошибках соперника. Даже забавно, что, имея полное игровое преимущество, краснодарцы забивали не слишком логичные голы. Ленини мяч перехватил, перед ним Умяров упал, затем Максименко не справился с не самым сильным ударом. Потом Абена начудил, Са вошел в штрафную и исполнил в дальний угол. В концовке Медина срезал в свои ворота.

У «Спартака» тоже моменты были, в первом тайме Коста из пустых ворот выбил. Забей в той ситуации красно-белые, игра могла пойти по другому сценарию. Но Станкович и так во втором тайме признал ошибки, произвел изменения в составе. Его команда владела мячом, оказывала давление, но голевые моменты особо не создавала. «Краснодар» еще при Ивиче научился надежно обороняться, просто отошли на свою половину и начали играть вторым номером на контратаках. В итоге могли забить, наверное, еще три, в любом случае уверенно, легко и по делу разгромили «Спартак», – сказал Бубнов.