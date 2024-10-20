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    • Бубнов проанализировал крупное поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Бубнов проанализировал крупное поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов проанализировал матч 12-го тура против «Краснодара» (0:3).

    «Поражение по делу, оправдать «Спартак» и в первую очередь Станковича здесь нельзя. Лидер обыграл команду, которая находилась до старта тура на шестом месте, здесь всe закономерно. Чем Станкович помог сопернику разгромно выиграть? Он решил сделать то, чего не было при нем ни разу: сыграть в три центральных защитника. Видимо, тренерский штаб напугала атакующая группа «Краснодара».

    К трем центральным защитникам главный тренер «Спартака» поставил еще двух опорных полузащитников. На фланге обороны играл Маркиньос, который вообще не защитник. В общем, так начудил с перестановками, что максимально ухудшил ситуацию для команды. Во втором тайме, когда он тактическую схему поменял и произвел замены, игра изменилась. Можно ведь сразу было и в обороне по привычной схеме действовать, и атакующий потенциал не снижать. А так начудил и помог «Краснодару».

    Однако «Краснодару» помогал не только Станкович, но и футболисты «Спартака». Все три гола, а мячей могло быть и больше, гости забили при ошибках соперника. Даже забавно, что, имея полное игровое преимущество, краснодарцы забивали не слишком логичные голы. Ленини мяч перехватил, перед ним Умяров упал, затем Максименко не справился с не самым сильным ударом. Потом Абена начудил, Са вошел в штрафную и исполнил в дальний угол. В концовке Медина срезал в свои ворота.

    У «Спартака» тоже моменты были, в первом тайме Коста из пустых ворот выбил. Забей в той ситуации красно-белые, игра могла пойти по другому сценарию. Но Станкович и так во втором тайме признал ошибки, произвел изменения в составе. Его команда владела мячом, оказывала давление, но голевые моменты особо не создавала. «Краснодар» еще при Ивиче научился надежно обороняться, просто отошли на свою половину и начали играть вторым номером на контратаках. В итоге могли забить, наверное, еще три, в любом случае уверенно, легко и по делу разгромили «Спартак», – сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    20.10.2024 08:52
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    Комментарии (8)
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    Интерес
    1729405072
    А голы забивают при полном отсутствии ошибок противника? Да бывает,при высочайшем индивидуальном мастерстве и стечении обстоятельств,но реже,чем при удачных действиях одной стороны и ошибках другой.
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    Garrincha58
    1729405788
    я представляю, только на минуточку, если бы выиграл Срамтак, что бы тут началось Спартак чемпион чемпионская игра Станкович гениальный тренер и всё такое прочее, но такого не будет ещё долго пока эти Станковичи Абаскали Камоцци итд итп будут к нам приезжать и творить с нашим футболом всякую хрень.Почему не поставить у руля команды Юрана в дуэте с Мостовым они бы точно привели Спартак к чемпионству и игроков надо искать нормальных а не приглашать всяких жиртресов
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    alefreddy
    1729409286
    надо половину состава менять
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    САДЫЧОК
    1729410274
    Станкович прохиндей! У него нет тренерских навыков! Он умеет только чеканить!
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    DOCTOR PENALTY
    1729410438
    Мы снова привезли себе, на этот раз аж три "дурака". ((( ***
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    ...уефан
    1729411187
    ...прав ты, Александр. Но где твой прогноз 2-2?... Хотя, до игры, я тоже о ничьей подумывал)...
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    Awaydays
    1729424060
    А почему местные не пишут про трёх центральных? Что спорток испугался дома Краснодар? Про Зенит ведь писали, двуличные.
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    Вальдемар IV
    1729526899
    опять помогли? ну чтож ждем помощи локо на выходных
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