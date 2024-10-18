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    «Сочи» – «Родина»: прогноз на матч 15 тура ФНЛ, 19 октября

    19 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 15-го тура Первой лиги между командами «Сочи» и «Родина».

    «Сочи»

    Команда занимает 6-е место в турнирной таблице с 21 очком после 14 туров. «Сочи» одержал 5 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив 23 гола и пропустив 15.

    Последние три матча «Сочи»:

    • 16.10.24: «Сочи» – «Волга» 2:0;

    • 13.10.24: «Арсенал» – «Сочи» 1:1;

    • 06.10.24: «Сочи» – «Чайка» 5:0.

    «Родина»

    «Родина» располагается на 9-й строчке с 19 очками. Команда одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забив 15 голов и пропустив 14.Последние три матча «Родины»:

    Прогноз на матч «Сочи» – «Родина»

    В предстоящей встрече «Сочи» выглядит фаворитом матча, впрочем, «Родина» наверняка постарается увезти очки с берегов Черного моря. Поставим на победу «Сочи» или ничью (1.17).

    Источник: «Бомбардир»

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