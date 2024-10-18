19 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 15-го тура Первой лиги между командами «Сочи» и «Родина».

«Сочи»

Команда занимает 6-е место в турнирной таблице с 21 очком после 14 туров. «Сочи» одержал 5 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив 23 гола и пропустив 15.

Последние три матча «Сочи»:

«Родина»

«Родина» располагается на 9-й строчке с 19 очками. Команда одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забив 15 голов и пропустив 14.Последние три матча «Родины»:

Прогноз на матч «Сочи» – «Родина»

В предстоящей встрече «Сочи» выглядит фаворитом матча, впрочем, «Родина» наверняка постарается увезти очки с берегов Черного моря. Поставим на победу «Сочи» или ничью (1.17).