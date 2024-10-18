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    • Семак одним словом охарактеризовал победу «Зенита» над «Акроном»

    Семак одним словом охарактеризовал победу «Зенита» над «Акроном»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Акрона».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Зенит» вышел в лидеры чемпионата.

    «Любая игра непросто складывается. То, что в первом тайме смогли забить, хорошо, поэтому игра была поспокойней. Мы контролировали мяч, контролировали игру.

    Для болельщиков, конечно, интересный матч – много забитых мячей, много моментов. И у наших ворот моменты соперник создавал.

    Трудовая победа. Поздравляю команду, болельщиков, всех с победой. Будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Давид59
    1729274819
    И какое это одно слово? Заголовок, как всегда, бредовый
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