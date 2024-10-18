Семак одним словом охарактеризовал победу «Зенита» над «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Акрона».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» вышел в лидеры чемпионата.

«Любая игра непросто складывается. То, что в первом тайме смогли забить, хорошо, поэтому игра была поспокойней. Мы контролировали мяч, контролировали игру.

Для болельщиков, конечно, интересный матч – много забитых мячей, много моментов. И у наших ворот моменты соперник создавал.

Трудовая победа. Поздравляю команду, болельщиков, всех с победой. Будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.