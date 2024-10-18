Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Факел». Игра состоится 18 октября, начало встречи запланировано на 20:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Жиров, Гандри, Адамов, Камилов, Уткин, Исмаэл, Садулаев, Самородов, Талал.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Факел»: Беленов, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Ивлев, Мертенс, Ильин, Каштанов.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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