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    • Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Факел»: 18 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Факел»: 18 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Факел». Игра состоится 18 октября, начало встречи запланировано на 20:15 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Ахмат»: Шелия, Тодорович, Жиров, Гандри, Адамов, Камилов, Уткин, Исмаэл, Садулаев, Самородов, Талал.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    «Факел»: Беленов, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Ивлев, Мертенс, Ильин, Каштанов.

    Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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    Источник: «Бомбардир»

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    1729269750
    Будут полтора часа привычно "Му-Му топить",в расчёте на случайный гол,и имея ввиду одно очко,на крайний случай.
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