Головин ответил, чем Карпин отличается от европейских тренеров

Капитан «Монако» Александр Головин указал на различие между тренером сборной России Валерием Карпиным и европейскими специалистами.
«Карпин больше лично общается с игроками, подходит и что-то спрашивает о состоянии и настроении, даже какие-то личные моменты – как дела в семье?
В Европе этого меньше, и дело даже не в Тьерри Анри, а во всех тренерах. Там более рабочая атмосфера – только футбол, ничего лишнего.
У нас, если взять Валерия Георгиевича, в этом плане больше таких моментов, разговоров о чем-то простом», – сказал Головин.
- Карпин возглавляет не только сборную России, но и «Ростов».
- Ранее он тренировал «Мальорку».
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.