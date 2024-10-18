Головин ответил, чем Карпин отличается от европейских тренеров

Капитан «Монако» Александр Головин указал на различие между тренером сборной России Валерием Карпиным и европейскими специалистами.

«Карпин больше лично общается с игроками, подходит и что-то спрашивает о состоянии и настроении, даже какие-то личные моменты – как дела в семье?

В Европе этого меньше, и дело даже не в Тьерри Анри, а во всех тренерах. Там более рабочая атмосфера – только футбол, ничего лишнего.

У нас, если взять Валерия Георгиевича, в этом плане больше таких моментов, разговоров о чем-то простом», – сказал Головин.