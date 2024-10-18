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    • Защитник «Краснодара» Гонсалес назвал самого опасного футболиста «Спартака»

    Защитник «Краснодара» Гонсалес назвал самого опасного футболиста «Спартака»

    Летний новичок «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.

    «Это один из грандов чемпионата России. Большая команда с отличными футболистами.

    Например, Эсекьель Барко сейчас находится на невероятном уровне. Я видел его в матчах чемпионата Аргентины. Он ещe в «Ривере» показывал свой класс и теперь делает это в России – голами, результативными передачами.

    И тренер у «Спартака» известный, с большим опытом. Плюс они играют дома. Но у нас было время, чтобы как следует подготовиться к этому матчу. Постараемся продемонстрировать это на поле. В одном я уверен: это будет грандиозный матч», – заявил Гонсалес.

    • «Спартак» примет «Краснодар» в субботу в 16:30 мск.
    • Перед очным матчем москвичи занимают 6-е место в таблице РПЛ, а южане лидируют в чемпионате.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии (6)
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    MazaiNN
    1729262805
    Не подведи Джованни...
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    TIMOTHY
    1729263650
    Курнул что ли )
    Ответить
    TIMOTHY
    1729263679
    Самый опасный для вас будет пособник Спартака судья
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    zigbert
    1729265384
    Тут не только от Барко будет зависеть результат матча но и от того как проявит себя вся команда и от настроя на игру.
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    timon2401
    1729266186
    На каждого Барко есть свой Денисов (Литвинов)..
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