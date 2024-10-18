Защитник «Краснодара» Гонсалес назвал самого опасного футболиста «Спартака»

Летний новичок «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.
«Это один из грандов чемпионата России. Большая команда с отличными футболистами.
Например, Эсекьель Барко сейчас находится на невероятном уровне. Я видел его в матчах чемпионата Аргентины. Он ещe в «Ривере» показывал свой класс и теперь делает это в России – голами, результативными передачами.
И тренер у «Спартака» известный, с большим опытом. Плюс они играют дома. Но у нас было время, чтобы как следует подготовиться к этому матчу. Постараемся продемонстрировать это на поле. В одном я уверен: это будет грандиозный матч», – заявил Гонсалес.
- «Спартак» примет «Краснодар» в субботу в 16:30 мск.
- Перед очным матчем москвичи занимают 6-е место в таблице РПЛ, а южане лидируют в чемпионате.