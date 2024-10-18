Защитник «Краснодара» Гонсалес назвал самого опасного футболиста «Спартака»

Летний новичок «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.

«Это один из грандов чемпионата России. Большая команда с отличными футболистами.

Например, Эсекьель Барко сейчас находится на невероятном уровне. Я видел его в матчах чемпионата Аргентины. Он ещe в «Ривере» показывал свой класс и теперь делает это в России – голами, результативными передачами.

И тренер у «Спартака» известный, с большим опытом. Плюс они играют дома. Но у нас было время, чтобы как следует подготовиться к этому матчу. Постараемся продемонстрировать это на поле. В одном я уверен: это будет грандиозный матч», – заявил Гонсалес.