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    Орлов прокомментировал спад в игре Клаудиньо

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о спаде полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    «По Клаудиньо возникают некоторые вопросы. С ним сейчас происходит что-то непонятное. Деталей не знаю, но что-то ему мешает за пределами футбольного поля. Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе... Раньше он рисковал, делал длинные передачи – и они проходили! У него все получалось.

    Сейчас это не так. Соперники, защитники к нему приноровились, часто бьют по ногам сзади при приеме мяча, выводят из себя, играют жестче. Бразилец сразу заводится, апеллирует к судье и выпадает из игры. При этом он остается очень ценным футболистом, который способен делать разницу.

    В первых 11 турах Эсекьель Барко выглядит, пожалуй, ярче. Но не уверен, что на длинной дистанции он бы выиграл конкуренцию. Давайте сделаем выводы в конце сезона. Но, повторюсь, Барко надо прибавить и в игре в обороне, у своих ворот», – сказал Орлов.

    • Клаудиньо в России 3 года.
    • В этом сезоне у бразильца 13 матчей, 2 ассиста.
    • «Зенит» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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