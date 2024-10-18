Канчельскис готов посодействовать приезду Фергюсона в Россию

Андрей Канчельскис отреагировал на информацию, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола будет читать лекции в РФС.
«Лекции надо читать хотя бы неделю. Если Гвардиола приедет на неделю, это будет интересно. Я бы обязательно сходил.
Что касается сэра Алекса Фергюсона, ему надо сделать такое предложение, от которого он не откажется. Фергюсон же даeт лекции в университетах США.
Конечно, сейчас не каждый приедет в Россию из-за текущей ситуации в мире. Но когда всe закончится, почему бы и нет?
Я мог бы посодействовать РФС, чтобы он приехал в Россию, это не проблема», – сказал Канчельскис.
- 82-летний Фергюсон уже получил предложение из России.
- Канчельскис играл под его руководством в «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год.
- Шотландец возглавлял «МЮ» на протяжении 26 сезонов и выиграл с командой 38 трофеев.