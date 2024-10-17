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    Гвардиола будет читать лекции в РФС

    Заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников рассказал, что лекции для слушателей будет читать Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

    – В учебной деятельности академии РФС принимал участие Гильермо Абаскаль. Почему вы решили пригласить его?

    – Мы приглашаем в качестве спикеров не только Абаскаля, но и всех действующих тренеров, в том числе и иностранных. Самое важное, чтобы в данный момент это был практикующий специалист. Это гораздо лучше, чем давать теорию. Футбол – прикладная дисциплина, практика в нем важнее всего. Чем больше будет таких спикеров, которые могут не только рассказать, но и показать, тем лучше.

    – С кем из иностранцев вы связывались по поводу этой работы?

    – Очень хотели пригласить Гвардиолу. Мы вышли на него, разговаривали по этому поводу, но в силу определенных обстоятельств он сказал, что сейчас не время, а потом с удовольствием сделает это.

    – Если бы вы обратились к нему в 2021 году, то он сказал бы «да»?

    – Он уже согласился. Рано или поздно это произойдет. Мы разговаривали и с Арсеном Венгером, и с Тухелем. У нас есть общие знакомые или мы знаем друг друга лично.

    Футбольный тренер несет некую социальную нагрузку в плане развития спорта. Ему без разницы, где участвовать в образовательных процессах: в России, в Америке или в Европе.

    • Гвардиола в «Сити» с 2016 года.
    • С командой он выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов.
    • Также испанец брал ЛЧ с «Барселоной».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    Отправить
    Spartak_forv@
    1729169782
    Ответ Гравдиолы звучит прям как «Мы вам обязательно перезвоним»)ну культурный человек просто)
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    ...уефан
    1729170752
    ...крутизна РФС на топ-дисплее в этот момент зашкалила). Порвали все футбольные союзы в клочья...
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    Борис34684
    1729171210
    До встречи десятилетия.
    Ответить
    Интерес
    1729172232
    Все готовы на предложения России,но только после окончательной и бесповоротной победы над Диким Западом. Дамы и господа,леди и джентльмены,сэры и сэруньи,панове-Вестерн продолжается!
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