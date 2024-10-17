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    • Экс-спартаковец Дьяков раскрыл, сколько денег тратит в месяц

    Экс-спартаковец Дьяков раскрыл, сколько денег тратит в месяц

    Бывший игрок «Спартака-2» Виталий Дьяков рассказал о своих ежемесячных тратах.

    «Сколько я трачу в месяц? Не знаю, нет какой-то определенной суммы. Много трачу. Сложно, не люблю эти вопросы. Я как-то раз сказал, что могу на 30 тысяч рублей прожить, потом такой шквал критики был, поэтому…

    Люди часто любят обсуждать, кто сколько тратит, им интересно знать суммы. Если ты назвал 50 тысяч рублей – начинают говорить, что брехня, такого не может быть. Называешь миллион рублей, начинают говорить, что зажрался и так далее.

    Сколько мне нужно денег для комфортной жизни? У меня ребенок, семья, большой дом, машины. Не знаю, возможно, на 100-300 тысяч рублей не поживу. Когда получаешь большую зарплату, привыкаешь к этому, уровень жизни с каждым разом улучшается, и этот уровень надо держать.

    В общем, минимум 300 тысяч точно надо. А так, конечно, могу иногда и в большие суммы попасть. Нет у меня рамок, за которые не могу выходить. Когда-то 300, 500 тысяч рублей.

    Моя самая дорогая покупка? Наверное, недвижимость, дом, ремонт в доме, машины, часы. Немало всего там. Часы Rolex? Да, и Rolex, и Hublot есть – разные фирмы», – заявил Дьяков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.10.2024 23:57
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    Комментарии (4)
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    Persona_non_Grata
    1729199564
    Ну вот это как-то больше похоже на правду, а то - 30 !...
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    alefreddy
    1729201417
    он в составе сколько в клубе был.Сезон да на лавке
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    fakeid
    1729202309
    очередной кликбейтный заголовок, очередное дно пробито. спартаковец дьяков, да.
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