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    • Рабинер поделился воспоминаниями от победы России над Англией в «Лужниках» – сегодня 17-летие

    Рабинер поделился воспоминаниями от победы России над Англией в «Лужниках» – сегодня 17-летие

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился воспоминаниями от матча отборочного цикла Евро-2008 Россия – Англия (2:1).

    • Дубль в «Лужниках» оформил Роман Павлюченко.
    • Победа над англичанами позволила России выйти на Евро-2008.
    • На турнире в Австрии и Швейцарии россияне взяли бронзу.

    «Воспоминание о той игре – действительно одно из самых приятных в российские времена. И из-за имени соперника, и из-за того, что команде Хиддинка пришлось включать максимальную волю – первый тайм с голом Уэйна Руни (у англичан вышла пара форвардов Руни – Оуэн!) был проигран, насколько помню, без шансов. Но в перерыве Гус смог внушить игрокам, что они могут выиграть и выиграют этот матч.

    Хиддинк и придумал Роману Павлюченко прозвище Спящий Гигант. В тот вечер гигант проснулся. И, к счастью, бодрствовал весь Евро, вскоре после чего уехал в «Тоттенхэм», играл там четыре года, и фанаты «шпор» прозвали его Супер-Пав и сочинили о нем отдельную песню.

    А ведь всего этого, очень вероятно, не было, если бы не тот матч Россия – Англия. В котором Павлюченко имел все шансы не участвовать, поскольку опоздал на предматчевый сбор. Пробки тогда в центре Москвы были лютые, но другие-то приехали в «Гранд Марриотт» вовремя!

    С одного из предыдущих сборов (правда, по-моему, перед товарищеской игрой) Гус в аналогичной ситуации отправил домой Сергея Игнашевича. Но тогда какое-то чутье заставило голландца сменить гнев на милость. Рома получил от него по первое число, но из команды его не выгнали. Может, чувство вины его в тот вечер после выхода на замену вместо Кержакова и гнало вперед. И привело к дублю.

    Сюжет! По сути, сделавший двукратному лучшему снайперу чемпионатов России международную карьеру. И ставший прелюдией к лучшему турниру российской сборной в истории. Для которого, правда, потребовался еще подвиг немотивированных хорватов на «Уэмбли».

    Гусу 77, он закончил тренерскую карьеру и последние крупные турниры работал телеэкспертом. А незадачливый тренер тех «Трех Львов» Стив Макларен сейчас тренирует сборную Ямайки. Ему Шамар Николсон пару недель назад и сказал, что на этот раз хочет остаться в клубе и набрать форму. Которая у него, надо сказать, в последнее время и так неплоха..» – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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