Погба сделал заявление о своем будущем после сокращения дисквалификации за допинг

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о планах на будущее.

Француз отбывает дисквалификацию за допинг.

Срок бана сократили с 4 до 1,5 лет. Хавбек сможет вернуться на поле в марте.

Сообщалось, что подписать 31-летнего футболиста хочет «Марсель».

«Я очень доволен [решением Спортивного арбитражного суда]. Я ничего не сделал – за что мне давать четыре года? Я смогу вернуться к тому, что больше всего люблю.

Мне словно дали еще один шанс, вернули то, чего меня лишили. Это новый этап в жизни. Март наступит быстро. И я жду с нетерпением.

Переход в Лигу 1? У меня есть клуб, я думаю лишь о том, чтобы вернуться и выйти из этой ситуации. Но никогда не знаешь, что принесет завтрашний день, поэтому никогда не говори «никогда», – заявил Погба.