Онопко объяснил, почему команды РПЛ сочувствуют «Ростову»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал о сложностях команды.

«Логистика. Если честно, очень тяжело. Хотя говорят: вы уже привыкли. Нет, к этому нельзя привыкнуть. Для организма это большая дополнительная нагрузка. Особенно когда недосыпаешь.

Когда к нам приезжал «Акрон», за день до игры встретил на прогулке Артема Дзюбу. И Дзюба сказал: «Я поражаюсь, как вы ездите. Мы один раз приехали, а вы же постоянно так добираетесь». И это не только Артема касается. Практически все команды РПЛ «Ростову» сочувствуют.

Две команды у нас в таких условиях – мы и «Краснодар». Ничего, как-то приспосабливаемся. У нас все футболисты к автобусу приходят с подушками, одеялами, кто-то даже с матрасами. Если раньше могли прилетать на выезд за день до игры, то теперь приезжаем за два, чтобы две ночи нормально поспать», – сказал Онопко.