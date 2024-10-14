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    Онопко объяснил, почему команды РПЛ сочувствуют «Ростову»

    Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал о сложностях команды.

    «Логистика. Если честно, очень тяжело. Хотя говорят: вы уже привыкли. Нет, к этому нельзя привыкнуть. Для организма это большая дополнительная нагрузка. Особенно когда недосыпаешь.

    Когда к нам приезжал «Акрон», за день до игры встретил на прогулке Артема Дзюбу. И Дзюба сказал: «Я поражаюсь, как вы ездите. Мы один раз приехали, а вы же постоянно так добираетесь». И это не только Артема касается. Практически все команды РПЛ «Ростову» сочувствуют.

    Две команды у нас в таких условиях – мы и «Краснодар». Ничего, как-то приспосабливаемся. У нас все футболисты к автобусу приходят с подушками, одеялами, кто-то даже с матрасами. Если раньше могли прилетать на выезд за день до игры, то теперь приезжаем за два, чтобы две ночи нормально поспать», – сказал Онопко.

    • «Ростов» идет в РПЛ 9-м.
    • Ближайший соперник – «Пари НН» (19 октября).
    • Тренерский штаб «Ростова» работает еще и в сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1728888312
    Согласен. это тяжело. А альтернативы нету...
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