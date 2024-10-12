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    Гвардиолу могут привлечь к работе со сборной Англии

    Руководители Футбольной ассоциации Англии надеются, что им удастся привлечь к работе со сборной Хосепа Гвардиолу. По данным Daily Mail, они рассчитывают, что специалиста привлечет возможность перестроить национальную команду и получения испанцем устраивающих его полномочий.

    Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Он получает около 20 миллионов фунтов в год, и Футбольная ассоциация не сможет предложить ему таких денег.

    • В число других претендентов на место главного тренера сборной Англии входят Грэм Поттер и Эдди Хау.
    • Также есть шансы продолжить работу у Ли Карсли, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера английской сборной.

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    Источник: Daily Mail

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