Гвардиолу могут привлечь к работе со сборной Англии

Руководители Футбольной ассоциации Англии надеются, что им удастся привлечь к работе со сборной Хосепа Гвардиолу. По данным Daily Mail, они рассчитывают, что специалиста привлечет возможность перестроить национальную команду и получения испанцем устраивающих его полномочий.
Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Он получает около 20 миллионов фунтов в год, и Футбольная ассоциация не сможет предложить ему таких денег.
- В число других претендентов на место главного тренера сборной Англии входят Грэм Поттер и Эдди Хау.
- Также есть шансы продолжить работу у Ли Карсли, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера английской сборной.