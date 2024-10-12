Гвардиолу могут привлечь к работе со сборной Англии

Руководители Футбольной ассоциации Англии надеются, что им удастся привлечь к работе со сборной Хосепа Гвардиолу. По данным Daily Mail, они рассчитывают, что специалиста привлечет возможность перестроить национальную команду и получения испанцем устраивающих его полномочий.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Он получает около 20 миллионов фунтов в год, и Футбольная ассоциация не сможет предложить ему таких денег.