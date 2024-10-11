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    • Карпин – о бывшем работнике завода в сборной России: «Зачем мне знать его биографию?»

    Карпин – о бывшем работнике завода в сборной России: «Зачем мне знать его биографию?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о приглашении Валентина Пальцева в национальную команду.

    • Защитник «Динамо Мх» дебютировал за сборную в сентябре.
    • 23-летний футболист вышел на замену в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).
    • Ранее Пальцев рассказывал, как работал на заводе.

    «Я не знал, но когда он приехал в сборную, мне сказали, что он два‑три года назад работал на заводе. А сегодня он выглядит вот так. Зачем мне знать его биографию? Болельщикам, наверное, интересно, а у меня на данный момент Пальцев в порядке – и вот он здесь.

    Завтра он будет не в порядке. Я его буду вызывать, потому что он три года назад был на заводе? В чем связь? Он очень неплохо себя проявил. Неожиданно. Выход на игру с Вьетнамом был из‑за травмы Морозова. Видим его на тренировках. Достойно выглядит.

    Пока прогресса нет – я его не вижу в сборной. Где он был три года назад, мне по барабану. Илья Вахания, который сейчас в «Ростове» и который уже за сборную сыграл, год назад не нужен был даже в ПФЛ и в ФНЛ никому. И через восемь месяцев он играл за сборную.

    И что? Ну, хорошо, прекрасно, молодец. Прекрасный пример, наверное, для кого‑то», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.10.2024 23:59
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