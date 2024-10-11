Семин сказал, как изменилась игра Хвичи при Конте

Юрий Семин отметил изменения в игре Хвичи Кварацхелии после назначения Антонио Конте на пост главного тренера «Наполи».
«Он больше внимания стал уделять оборонительным действиям после потери мяча. Видимо, это входит в его обязанности, как и всех остальных игроков.
Хвича быстрее отходит назад, быстрее вступает в единоборство. Он стал после жестких стыков меньше делать паузу и просить врачей выйти к нему.
Мы практически это не видим у него – он стал более жестким игроком», – сказал Семин.
- Хвича в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах.
- Семин работал с грузинским вингером в «Локомотиве».
- «Наполи» с Конте лидирует в Серии А после 7 туров.