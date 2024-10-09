Игнашевич рассказал о расколе в сборной России на Евро-2016

Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о внутренней атмосфере в сборной России во время Евро-2016.
«Помнишь, у нас была поделена команда на две группы, по сути. Основные и не основные. В этом смысле мне было очень некомфортно.
Я это чувствовал прекрасно внутри, будучи даже в первой группе», – сказал Игнашевич в подкасте с Федором Смоловым.
- Россия не вышла из группы на Евро-2016.
- Сборная под руководством Леонида Слуцкого набрала 1 очко в 3 турах.
- Тогда россиянам удалось сыграть вничью с Англией (1:1), после чего были поражения от Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).