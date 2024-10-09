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    Игнашевич рассказал о расколе в сборной России на Евро-2016

    Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о внутренней атмосфере в сборной России во время Евро-2016.

    «Помнишь, у нас была поделена команда на две группы, по сути. Основные и не основные. В этом смысле мне было очень некомфортно.

    Я это чувствовал прекрасно внутри, будучи даже в первой группе», – сказал Игнашевич в подкасте с Федором Смоловым.

    • Россия не вышла из группы на Евро-2016.
    • Сборная под руководством Леонида Слуцкого набрала 1 очко в 3 турах.
    • Тогда россиянам удалось сыграть вничью с Англией (1:1), после чего были поражения от Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

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    Источник: Smol Talk

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