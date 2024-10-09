Игнашевич рассказал о расколе в сборной России на Евро-2016

Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о внутренней атмосфере в сборной России во время Евро-2016.

«Помнишь, у нас была поделена команда на две группы, по сути. Основные и не основные. В этом смысле мне было очень некомфортно.

Я это чувствовал прекрасно внутри, будучи даже в первой группе», – сказал Игнашевич в подкасте с Федором Смоловым.