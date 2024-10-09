Игнашевич рассказал, как его расстроило одно из интервью Слуцкого

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на Евро-2016.

«Я считаю, что потенциал был хороший у нас. И меня очень расстроило резонансное интервью Леонида Викторовича после Евро. Он сказал, что наш уровень был в любом случае понятен: даже если бы мы вышли из группы, то проиграли бы в плей-офф и поехали домой», – сказал Игнашевич.