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    • Игнашевич рассказал, как его расстроило одно из интервью Слуцкого

    Игнашевич рассказал, как его расстроило одно из интервью Слуцкого

    Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на Евро-2016.

    «Я считаю, что потенциал был хороший у нас. И меня очень расстроило резонансное интервью Леонида Викторовича после Евро. Он сказал, что наш уровень был в любом случае понятен: даже если бы мы вышли из группы, то проиграли бы в плей-офф и поехали домой», – сказал Игнашевич.

    • На Евро-2016 сборная России сыграла вничью с Англией (1:1), проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3), заняв последнее место в группе B.
    • Игнашевич провел все 3 матча без замен.

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    Источник: YouTube-канал Smol Talk

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