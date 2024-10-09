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    • Радимов предложил России сыграть со сборной бразильцев РПЛ

    Радимов предложил России сыграть со сборной бразильцев РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов предложил соперника для национальной команды, которая испытывает проблемы с поиском соперников для товарищеских матчей.

    «Для меня самый памятный и яркий в моем исполнении матч за сборную – в 1996 [году] против тогдашних чемпионов мира бразильцев вместе с Кафу, Роналдо, Леонардо и Жарделом. Я тогда заработал пенальти и забил сам, а наша сборная с действующими чемпионами мира сыграла вничью – хороший результат.

    Сейчас, по всем понятным причинам, найти спарринг для нашей сборной – задача практически невыполнимая, и критиковать РФС за это может только человек, который очень слабо понимает, как наш футбол (да и мир в целом) устроен.

    Но мне кажется, если пофантазировать, матч сборной России против Бразилии можно воссоздать самостоятельно. В нашем чемпионате бразильских игроков достаточно. Давайте прикинем:

    В ворота вернем Гилерме, будет красиво и символично, быть может это станет и прощальной игрой человека, который родился и вырос в Бразилии, но свое сердце и многие годы карьеры отдал нашей стране.

    В обороне Келлвен, Нино, Роша и Дуглас Сантос.

    В центре поля Вендел, Клаудиньо, Бителло.

    Впереди Педро, Артур и Виллиан Жозе.

    На замене Мантуан, Мойзес, Родригао, Костанца, Роналдо, Виктор Са, Диего Коста, Тормена, Маркиньос, Ориньо,

    И все это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем, а также, уверен, полными трибунами.

    А если еще и позвать бывших бразильских звезд легионеров, как то недавно делал «Спартак», таких как Робсон, Веллитон, Ари, то получится вообще шикарный праздник.

    Что думаете?

    P.S. Хотел в список ветеранов включить Вагнер Лава, но оказалось этот неугомонный еще играет!» – написал Радимов.

    • РФС пока не подтвердил, что Россия проведет матч на сборе в октябре.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал «Владислав Радимов»

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии (5)
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    R_a_i_n
    1728458365
    Как вариант можно провести матч сборной с легионерами РПЛ. Такие матчи уже бывали.
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    subbotaspartak
    1728458621
    Вопрос травм и соответственно страховок...
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    Интерес
    1728459456
    Понятное,что главный тренер сборной "Бразилии из Тьмутаракани"-Радимов.Думаю,что зрительский интерес был бы обеспечен,в отличие от предстоящего выбора РФС.Ну разве что перед ним надо объявить,что на трибунах будут Путин,Матвиенко,Белоусов и...Нарусова с дочкой,тогда подхалимы всех политических воззрений скупят билеты за сутки и аншлаг будет обеспечен.
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    FRZZ
    1728461735
    Это идея мне тоже нравится, игра будет качественней чем с Вьетнамом или Пакистаном. Но Карпин на это не пойдет, проиграет его сборная, а он опозорится.))
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    7:1
    1728462245
    это было бы неплохой встряской для наших кривоногов, которых бразильцы тупо перебегают на раз-два. только я не согласен с радимовым: надо играть не против них - а против сильнейших легионеров, а они не все бразильцы. типа кордоба, барриос, барко и т.д. не можете найти соперника, уже до пакистанов и занзибаров опускаетесь - ищите внутри страны. точнее, и искать не надо. тупо матч против легионеров. я слабо представляю, какое место в рейтинге фифа у них было бы, если их собрать вместе - но уж точно сильнее всей этой азиатско-африканской херни. решение лежит на поверхности. организуйте, и никто не обломается.
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