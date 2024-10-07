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    Спартаковец Николсон ответил на критику Радимова

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон отреагировал на слова Владислава Радимова в свой адрес.

    – Несколько дней назад легенда «Зенита» Владислав Радимов жестко раскритиковал вас: «Где его откопали-то? Человек еле ходит, нескладный какой-то, инородное тело. Барко, Угальде и Николсон – подумайте, кто лишний». Что могли бы ему ответить?

    – Честно, я даже не знаю, как это комментировать. Отвечать на это – не в моем в стиле.

    Во-первых, я не обижаюсь на слова людей, так как я сам по себе веселый человек и меня не задевают высказывания такого рода.

    Во-вторых, я играю в лучшем клубе России – «Спартаке». Очевидно, что я заслужил здесь играть, иначе меня бы сюда просто так не позвали.

    • В 2022 году Николсона купили за 8 млн евро.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Клермоне».
    • На выходных ямайский форвард сделал дубль в матче с «Ростовом» (3:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.10.2024 20:48
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    Комментарии (13)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728324035
    Иногда и палка выстреливает раз в жизни. Гыгыгы
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    Spartak_forv@
    1728324141
    Молодец!Не повёлся на провокацию и ответил абсолютно корректно,не сказав в упрёк ничего в адрес Радимова
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    ...уефан
    1728324429
    ...писрчук-Иуда хотел Шамара крутануть, но не тут-то было). Шамар не лыком шит оказался...
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    Томик
    1728326725
    Самый лучший ответ - доказать, что с "Ростовым" было не случайно. А если ещё и б.мжикам парочку положить, то нам всё равно будет, что по этому поводу скажет Радимов.
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    Интерес
    1728329814
    Пошли его.
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1728329991
    Самое забавное что эти же эксперты ещё вчера говорили тоже самое об Угальде
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