Спартаковец Николсон ответил на критику Радимова

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон отреагировал на слова Владислава Радимова в свой адрес.

– Несколько дней назад легенда «Зенита» Владислав Радимов жестко раскритиковал вас: «Где его откопали-то? Человек еле ходит, нескладный какой-то, инородное тело. Барко, Угальде и Николсон – подумайте, кто лишний». Что могли бы ему ответить?

– Честно, я даже не знаю, как это комментировать. Отвечать на это – не в моем в стиле.

Во-первых, я не обижаюсь на слова людей, так как я сам по себе веселый человек и меня не задевают высказывания такого рода.

Во-вторых, я играю в лучшем клубе России – «Спартаке». Очевидно, что я заслужил здесь играть, иначе меня бы сюда просто так не позвали.