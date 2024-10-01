Радимов – о форварде «Спартака»: «Где откопали это инородное тело?»

Владислав Радимов раскритиковал нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

– Вы поняли идею с выходом Николсона на острие [в дерби с «Локомотивом»]?

– Очень удивился. Где его откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит, на самом деле.

Знаете, тут объективно впечатление такое, он как нескладный какой-то, он инородное тело в этой команде. Вот есть Барко, Угальде и Николсон. Сами подумайте, кто лишний в этой тройке.