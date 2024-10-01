Радимов – о форварде «Спартака»: «Где откопали это инородное тело?»

Владислав Радимов раскритиковал нападающего «Спартака» Шамара Николсона.
– Вы поняли идею с выходом Николсона на острие [в дерби с «Локомотивом»]?
– Очень удивился. Где его откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит, на самом деле.
Знаете, тут объективно впечатление такое, он как нескладный какой-то, он инородное тело в этой команде. Вот есть Барко, Угальде и Николсон. Сами подумайте, кто лишний в этой тройке.
- В 2022 году Николсона купили за 8 млн евро.
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Клермоне».
- В матче с «Локо» ямаец вышел в старте и был заменен на 64-й минуте.