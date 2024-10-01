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    • Радимов – о форварде «Спартака»: «Где откопали это инородное тело?»

    Радимов – о форварде «Спартака»: «Где откопали это инородное тело?»

    Владислав Радимов раскритиковал нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

    – Вы поняли идею с выходом Николсона на острие [в дерби с «Локомотивом»]?

    – Очень удивился. Где его откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит, на самом деле.

    Знаете, тут объективно впечатление такое, он как нескладный какой-то, он инородное тело в этой команде. Вот есть Барко, Угальде и Николсон. Сами подумайте, кто лишний в этой тройке.

    • В 2022 году Николсона купили за 8 млн евро.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Клермоне».
    • В матче с «Локо» ямаец вышел в старте и был заменен на 64-й минуте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.10.2024 20:00
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    Комментарии (44)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1727804195
    Буланов, тебе лучше не приближаться к Шамару - у него правый прямой хороший.
    Ответить
    Айболид
    1727805073
    Во , к/б гребни сползаются на свою однополую оргию .)))
    Ответить
    Январь 59
    1727805181
    Что то мне подсказывает, что в Зените тоже есть инородное тело.
    Ответить
    bset
    1727808653
    Я думал, опять стажировку Мостового обсуждают
    Ответить
    ySS
    1727809665
    Инородных у нас хватает, но до милер-клуба не дотягиваем (с Краснодаром аж 9 было)) Тело... тело бесполезное. Жду Игнатова
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    saf05
    1727810285
    Инородное тело , это синит в рпл
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    шахта Заполярная
    1727812539
    Прежде чем лезть в чужой для тебя клуб, поройся в своем. Мы, да и ты, все мы знаем кто это
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    Persona_non_Grata
    1727812854
    В прошлом году вы почти тоже самое писали про Угальде !!!...
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    andr45
    1727850298
    Согласен с Булановым) В каждой команде, увы, есть такие( Например, в «Zenitе» все российские игроки инородные тела — Мостовой, Адамов, Соболев, Горшков, Ахметов, ...)
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    FCSpartakM
    1727858836
    Сказал Радимов о Соболеве
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