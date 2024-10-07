Глава РПЛ оценил приезд в лигу Пьянича

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о фигуре новичка ЦСКА Миралема Пьянича.

«Трансфер Пьянича – позитивный момент для РПЛ. Карьеру своей игрой в ОАЭ не перечеркнуть. Мы рады, когда такие звeзды приезжают к нам.

Слова Пьянича из 2022 года тогда я не запомнил. Человек приехал, значит, мнение поменял. Все мы иногда ошибаемся, меняем мнения. Передо мной не стоит ему извиняться. Что было, то было. Рад, что Пьянич приехал. Давайте не будем вспоминать его слова, а насладимся его игрой», – сказал Алаев.