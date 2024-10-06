Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра состоится 6 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.
Главный тренер: Игорь Осинькин
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