Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра состоится 6 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

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