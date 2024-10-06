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    • Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»: 6 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»: 6 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра состоится 6 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728218634
    Сегодня деповцы Осинькина увольнять будут,а то оперетта затянулась.4-2.
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    ...уефан
    1728218872
    ...а составы-то боевые и у Локо, и у Крыльев!... На сколько это, конечно, возможно...
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