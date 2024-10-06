Зарема оценила дубль Николсона в ворота «Ростова»: «Если Станковичу нужен гладиатор, он его получит»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на дубль Шамара Николсона в матче с «Ростовом» (3:0).

«Шамара до прихода Деяна Станковича клуб пинал, как брошенного щенка, издевался, скидывал в аренду, не давая даже шанса.

Если Станковичу нужен гладиатор, готовый биться за клуб (вспомните его удар Родригао в игре с «Зенитом» в 2022 году), он его получит. А если нужно освободить легионерское место под своего нового игрока, то невниманием, равнодушием и нарочитым пренебрежением, как это уже было однажды, снова не дадут ему возможности расправить крылья.

Николсон – тонкой душевной организации. Он рано потерял отца, поэтому ищет авторитеты в команде. Раньше он был очень близок с Виктором Мозесом, тот выполнял функции наставника, в том числе. Лука Каттани с ним много разговаривал. Сейчас же Амарал и прочие явно не авторитеты ни для кого.

Для Шамара очень важно окружение – кто старший, кто вожак в стае. Что он скажет, куда направит, то и выполнит. Роль тренера для такого склада характера определяющая», – сказала Зарема.