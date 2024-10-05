РПЛ. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0) благодаря дублю Николсона

«Спартак» крупно выиграл в 11-м туре чемпионата России.

Команда Деяна Станковича дома разгромила «Ростов» со счетом 3:0.

Первый гол забил Наиль Умяров, воспользовавшись двойной ошибкой ростовчан, а затем дубль оформил Шамар Николсон.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. У «Ростова» 12 баллов и 9-я строчка в лиге.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Умяров, 28; 2:0 – Николсон, 34; 3:0 – Николсон, 45+4.

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