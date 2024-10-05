РПЛ. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0) благодаря дублю Николсона

«Спартак» крупно выиграл в 11-м туре чемпионата России.
Команда Деяна Станковича дома разгромила «Ростов» со счетом 3:0.
Первый гол забил Наиль Умяров, воспользовавшись двойной ошибкой ростовчан, а затем дубль оформил Шамар Николсон.
«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. У «Ростова» 12 баллов и 9-я строчка в лиге.
Россия. РПЛ. 11-й тур
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Умяров, 28; 2:0 – Николсон, 34; 3:0 – Николсон, 45+4.