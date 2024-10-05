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    • РПЛ. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0) благодаря дублю Николсона

    РПЛ. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0) благодаря дублю Николсона

    «Спартак» крупно выиграл в 11-м туре чемпионата России.

    Команда Деяна Станковича дома разгромила «Ростов» со счетом 3:0.

    Первый гол забил Наиль Умяров, воспользовавшись двойной ошибкой ростовчан, а затем дубль оформил Шамар Николсон.

    «Спартак» набрал 19 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. У «Ростова» 12 баллов и 9-я строчка в лиге.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Умяров, 28; 2:0 – Николсон, 34; 3:0 – Николсон, 45+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 20:57
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    Комментарии (104)
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    Ровесник Романцева
    1728154432
    На левом фланге Зиньковский игралбы лучше.
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    волчарик
    1728154586
    Пятачки в эйфории , аж Ростов разгромили . А по сути на своем пяточковом месте .
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    йяяхай пеллять!
    1728154671
    Вратарь Ростова исполнял сегодня ..
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    СвинкаСправедливости
    1728155583
    Команда пропускать пять за первый тайм? Комментаторы: Игра была равна, пожалуй, Спартак не наиграл даже на два мяча! Комментаторы второго тайма: Пожалуй, лучшим игроком матча можно посчитать арбитра! Люди, которые занимались статистикой: Давайте нарисуем Xg 1.44 Ростов против 1.77 у Спартака? Там два мяча в первом тайме забиты были едва ли не вплотную к воротам, они XG меньше двух рисуют...
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    DOCTOR PENALTY
    1728155648
    С победой, коллеги!!! Сегодня два хороших гола от Шамара, а один всё-таки опять дурак. *
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    Томик
    1728156052
    Всех с победой. Не хочется обсуждать трактовки правил. Больше всего сегодня поразил Генич. Что он нёс...
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    anatolich72
    1728157482
    С Победой спартачи! В репортаже "порадовали" комментаторы, какую чушь они несли "микрофон им в задний проход".
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    TIMOTHY
    1728159286
    Всегда был за Валеру даже если Ростов проигрывал! Но сегодня Валера в отставку иди и забирай с собой свою кампашку бездарей кафана и онопыча! Засиделись вы в Ростове,пора и честь знать
    Ответить
    шахта Заполярная
    1728167016
    Во втором тайме, еще бы чуть чуть, и кукуян превратился бы в нападающего фк Ростов. Уж как он хотел чтобы Ростов забил, но не шмогла.
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    Питерский князь
    1728167491
    Ну всё, срамтак чемпион! Тем слаще мысль, что на конце дистанции вы будете на 6-10 месте. :)))
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