Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Ерохин прокомментировал пенальти в матче «Зенит» – «Оренбург» за фол на нем

    Ерохин прокомментировал пенальти в матче «Зенит» – «Оренбург» за фол на нем

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил назначение пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

    • Игру обслуживал Роман Сафьян.
    • Он дал пенальти в пользу «Зенита» за толчок в спину Ерохина от Андрея Малых.
    • Гол с этого 11-метрового стал единственным в матче.

    – Насколько был чувствителен толчок?

    – По моим ощущениям, если бы меня не подтолкнули, то я бил бы по воротам. Был бы гол или нет – неизвестно, но как минимум по воротам бы я пробил.

    Поэтому, думаю, лишение возможности пробить по воротам на фол тянуло. В момент прыжка немного подтолкнул сзади.

    Новости по теме
    Семак объяснил, почему выпустил Соболева на 88-й минуте матча «Зенит» – «Оренбург» 3
    Экс-арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом» 32
    РПЛ. «Зенит» победил «Оренбург» (1:0) благодаря голу с пенальти 87
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2024 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    волчарик
    1728147912
    Честно и по правилам-да.Но я против таких пенальти ,как и в большинстве за руку . Пенальти это 80 процентов гол , а ставятся часто где и опасности не было .
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1728148288
    Судья чётко разобрался. Снос Ерохи был очевидный. Не было бы толчка Ероха бил бы в ворота. Гыгыгы
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1728148700
    Комментатор про какой то Акрон говорит))). Защитник сам подставился, дал возможность назначить пенальти, потеряв свою позицию.
    Ответить
    Desma
    1728151249
    "В момент прыжка немного подтолкнул сзади." Этого достаточно для пенальти.
    Ответить
    Январь 59
    1728152083
    По большому счёту пенальти судья вполне заслуженно поставил. На то это и штрафная площадь. Одно дело когда игроки толкаясь отпихивают , толкают, обнимают в борьбе, а тут толчок в спину во время прыжка.
    Ответить
    nik55
    1728152126
    халява а не пенальти
    Ответить
    Спартач80
    1728153974
    Снова победа Зенита, с левейшего пеналя.
    Ответить
    NewLife
    1728156725
    Симулянт бессовестный.
    Ответить
    TIMOTHY
    1728159560
    Все верно,пеналь честный,это не спам халява
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+