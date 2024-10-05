Ерохин прокомментировал пенальти в матче «Зенит» – «Оренбург» за фол на нем

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил назначение пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

Игру обслуживал Роман Сафьян.

Он дал пенальти в пользу «Зенита» за толчок в спину Ерохина от Андрея Малых.

Гол с этого 11-метрового стал единственным в матче.

– Насколько был чувствителен толчок?

– По моим ощущениям, если бы меня не подтолкнули, то я бил бы по воротам. Был бы гол или нет – неизвестно, но как минимум по воротам бы я пробил.

Поэтому, думаю, лишение возможности пробить по воротам на фол тянуло. В момент прыжка немного подтолкнул сзади.