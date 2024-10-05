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    Селихов двумя словами описал Виллиана Жозе

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов оценил летнего новичка команды Виллиана Жозе.

    • На этой неделе бразилец забил дебютный гол в ворота «Динамо» (3:2).

    – Виллиан Жозе наконец-таки забил свой первый мяч в России к облегчению многих фанатов «Спартака». Сразу было видно, что он большой мастер?

    – Да, конечно, сразу увидел. Его удар – это его козырь. Можете посмотреть в ютубе его голы в Ла Лиге, увидите, что он и со штрафных забивал. Поэтому, понятное дело, это его конeк.

    • Виллиан куплен у «Бетиса» за 2 миллиона евро.
    • В 19:00 «Спартак» начнет матч 11-го тура РПЛ против «Ростова».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (4)
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    Литейный 4 (returned)
    1728118245
    Это тот которого с большим курдюком купили? Гыгыгы
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    Интерес
    1728118465
    Хоть кто-то чего-то от него ждал,оказывается! А то говоруны у экрана все удивились этой несказанной удаче.
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    Spartak_forv@
    1728118624
    Да чего сейчас говорить.Забил, молодец.Будем дальше смотреть. Может разморозится и будет прибавлять
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