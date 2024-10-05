Селихов двумя словами описал Виллиана Жозе

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оценил летнего новичка команды Виллиана Жозе.

На этой неделе бразилец забил дебютный гол в ворота «Динамо» (3:2).

– Виллиан Жозе наконец-таки забил свой первый мяч в России к облегчению многих фанатов «Спартака». Сразу было видно, что он большой мастер?

– Да, конечно, сразу увидел. Его удар – это его козырь. Можете посмотреть в ютубе его голы в Ла Лиге, увидите, что он и со штрафных забивал. Поэтому, понятное дело, это его конeк.