Селихов двумя словами описал Виллиана Жозе

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оценил летнего новичка команды Виллиана Жозе.
- На этой неделе бразилец забил дебютный гол в ворота «Динамо» (3:2).
– Виллиан Жозе наконец-таки забил свой первый мяч в России к облегчению многих фанатов «Спартака». Сразу было видно, что он большой мастер?
– Да, конечно, сразу увидел. Его удар – это его козырь. Можете посмотреть в ютубе его голы в Ла Лиге, увидите, что он и со штрафных забивал. Поэтому, понятное дело, это его конeк.
- Виллиан куплен у «Бетиса» за 2 миллиона евро.
- В 19:00 «Спартак» начнет матч 11-го тура РПЛ против «Ростова».