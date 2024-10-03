Агент оценил значение гола Виллиана в ворота «Динамо»: «Фанаты «Спартака» будут гордиться таким игроком»

Николо Аркури Джуниор, агент форварда «Спартака» Виллиана Жозе, оценил дебютный гол игрока в России.
- Бразилец вышел на замену в кубковом матче с «Динамо» и забил решающий гол со штрафного (3:2).
«Виллиан становится лучше с каждым днем, и он, несомненно, действительно счастлив в России и хочет сделать все возможное для клуба, своих товарищей по команде и всех болельщиков. Гол в ворота «Динамо» со штрафного действительно важен для него и придаст ему больше уверенности.
Болельщики будут очень гордиться таким игроком. Я знаю, как он усердно работает каждый день, чтобы быть в форме и показывать все, на что он способен во всех играх», – сказал Джуниор.
- Игрок куплен летом у «Бетиса» за 2 миллиона евро.
- Впереди у «Спартака» домашний матч с «Ростовом» (5 октября).