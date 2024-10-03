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    • Агент оценил значение гола Виллиана в ворота «Динамо»: «Фанаты «Спартака» будут гордиться таким игроком»

    Агент оценил значение гола Виллиана в ворота «Динамо»: «Фанаты «Спартака» будут гордиться таким игроком»

    Николо Аркури Джуниор, агент форварда «Спартака» Виллиана Жозе, оценил дебютный гол игрока в России.

    • Бразилец вышел на замену в кубковом матче с «Динамо» и забил решающий гол со штрафного (3:2).

    «Виллиан становится лучше с каждым днем, и он, несомненно, действительно счастлив в России и хочет сделать все возможное для клуба, своих товарищей по команде и всех болельщиков. Гол в ворота «Динамо» со штрафного действительно важен для него и придаст ему больше уверенности.

    Болельщики будут очень гордиться таким игроком. Я знаю, как он усердно работает каждый день, чтобы быть в форме и показывать все, на что он способен во всех играх», – сказал Джуниор.

    • Игрок куплен летом у «Бетиса» за 2 миллиона евро.
    • Впереди у «Спартака» домашний матч с «Ростовом» (5 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1727946545
    ...показывать все, на что он способен во всех играх»... - время пришло
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    Cleaner
    1727946590
    Гордиться ФОРВАРДОМ, который раз в год забивает? Агентишка, не выноси нам мозг!!!...)))
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