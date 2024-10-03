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    • Мостовой прокомментировал гол Виллиана со штрафного: «Я много так забивал, над стенкой клал»

    Мостовой прокомментировал гол Виллиана со штрафного: «Я много так забивал, над стенкой клал»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил дебютный мяч Виллиана Жозе за команду.

    • Бразилец вышел на замену в кубковом матче с «Динамо» и забил решающий гол со штрафного (3:2).

    «Сейчас хороший вопрос многим тем, которые критиковали бразильца. Он такой, он сякой... А сейчас стал автором победного гола со штрафного, и все уже будут кричать, что он в порядке.

    Много забивал, как Виллиан Жозе, но у меня стенка не разбегалась. Я над стенкой клал. Но сейчас бразилец один матч не сыграет – и будет опять «не в порядке», – сказал Мостовой.

    • Игрок куплен летом у «Бетиса» за 2 миллиона евро.
    • Впереди у «Спартака» домашний матч с «Ростовом» (5 октября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1727940387
    А теперь только под стенкой "ложишь"..
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    Питерский князь
    1727945780
    И тогда клан и сейчас срет неплохо.
    Ответить
    subbotaspartak
    1727946753
    Нарцисс самовлюблённый...
    Ответить
    СайфуЛлах-Усманов-google
    1727948986
    **** **** не про тебя речь не про тебяяяяяяя.... ******* твоё высокомерие
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    Каратель помойников
    1727949565
    Куда клал,Саша? Очнись,ты обосрался!!! Ох чую задушит жаба Мостового
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    Ollegator
    1727950141
    Я на стенкой клал, а мне до сих пор не предложили должность главного тренера!
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