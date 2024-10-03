Мостовой прокомментировал гол Виллиана со штрафного: «Я много так забивал, над стенкой клал»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил дебютный мяч Виллиана Жозе за команду.

Бразилец вышел на замену в кубковом матче с «Динамо» и забил решающий гол со штрафного (3:2).

«Сейчас хороший вопрос многим тем, которые критиковали бразильца. Он такой, он сякой... А сейчас стал автором победного гола со штрафного, и все уже будут кричать, что он в порядке.

Много забивал, как Виллиан Жозе, но у меня стенка не разбегалась. Я над стенкой клал. Но сейчас бразилец один матч не сыграет – и будет опять «не в порядке», – сказал Мостовой.