Бывшая пресс-атташе «Динамо» отреагировала на скандальный пост «Спартака» про «банана-маму»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», высказалась о провокационном посте «Спартака».

После кубковой победы над «Динамо» (3:2) спартаковцы выложили пост с намеком на знаменитую оскорбительную кричалку про бело-голубых.

«По-моему, не так стыдно проиграть в дерби, как после игры постить такое. Ну можно же как-то потоньше и поинтеллигентнее тролить?)

А «Спартак», увы, заслужил победу – сами упустили преимущество, всe было в наших руках», – написала Лысенко.

Несколько дней назад «Динамо» после ничьей со «Спартаком» в РПЛ (2:2) выложило ролик с дрессированными свиньями.

Лысенко сейчас работает в медийном ФК «10».

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