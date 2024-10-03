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    • Бывшая пресс-атташе «Динамо» отреагировала на скандальный пост «Спартака» про «банана-маму»

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» отреагировала на скандальный пост «Спартака» про «банана-маму»

    Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», высказалась о провокационном посте «Спартака».

    • После кубковой победы над «Динамо» (3:2) спартаковцы выложили пост с намеком на знаменитую оскорбительную кричалку про бело-голубых.

    «По-моему, не так стыдно проиграть в дерби, как после игры постить такое. Ну можно же как-то потоньше и поинтеллигентнее тролить?)

    А «Спартак», увы, заслужил победу – сами упустили преимущество, всe было в наших руках», – написала Лысенко.

    • Несколько дней назад «Динамо» после ничьей со «Спартаком» в РПЛ (2:2) выложило ролик с дрессированными свиньями.
    • Лысенко сейчас работает в медийном ФК «10».

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    Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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    Сегодня, 10:30
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    Комментарии (10)
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    subbotaspartak
    1727946212
    Кто выиграл, тот и на коне...
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    Каратель помойников
    1727948607
    А не вспомнить ли мадам Лысенко что посетили динамики после отскока на последних секундах? А может надо было изобразить кабана разрывающего пополам ментовский бобон за рулём которого личка? Так Динамо команда ментов чисто номинально,так же как и ЦСКА армейская
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    kvm
    1727950961
    «Банана, банана-мама, в жопу ###### московское «Динамо»
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    Айболид
    1727952509
    Без удалений у соперника , но с пенкой выиграли ... и сразу дешёвые понты и кидание гамном в соперников . Стыдно за свинарник ! Ужасно стыдно !!!
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    ScarlettOgusania
    1727961078
    "...потоньше и поинтеллигентнее тролить?)" "банана-мама" с бывшей пресс-атташе днища Лысенко и "потоньше, и поинтеллигентнее", а самое главное - поприятнее!))
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    FCSpartakM
    1727961186
    троллить стоило ради только одной уже реакции пресс-сотрудника динамо, который до сих пор пытается понять, что это значит
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