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    Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Акроном»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам кубкового матча с «Акроном».

    • Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «Игра хорошая, много моментов, много забитых мячей. Хотелось порадовать наших болельщиков и фанатов, которые приходят поддерживать в рабочий день и позднее время.

    Они любят команды, мы хотели отблагодарить их хорошей результативной игрой.

    Что касается качества игры, были шероховатости и много брака в простых передачах, но впечатление от матча хорошее», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Спартачище
    1727928729
    Сгоняли договорняк но сироже матч понравился, премиальных ждет
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    andr45
    1727938240
    Трансферная стоимость игроков ФК Акрон сейчас составляет 7,05 миллионов евро. Трансферная стоимость Артура15 миллионов евро.
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