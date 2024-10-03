Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам кубкового матча с «Акроном».

Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Игра хорошая, много моментов, много забитых мячей. Хотелось порадовать наших болельщиков и фанатов, которые приходят поддерживать в рабочий день и позднее время.

Они любят команды, мы хотели отблагодарить их хорошей результативной игрой.

Что касается качества игры, были шероховатости и много брака в простых передачах, но впечатление от матча хорошее», – сказал Семак.