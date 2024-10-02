Фонбет Кубок России. «Зенит» уничтожил «Акрон» без Дзюбы – 5:1

«Зенит» крупно выиграл в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Сергея Семака дома разгромила «Акрон» со счетом 5:1.

Артур оформил дубль, в активе Андрея Мостового гол+пас, Александр Соболев забил дебютный мяч.

Артем Дзюба этот матч пропустил – его не было даже в заявке «Акрона».

«Зенит» набрал 13 очков в 5 турах Кубка и досрочно выиграл группу D.

«Акрон» с 8 баллами остался на втором месте, но еще может уступить его «Рубину» в заключительном туре.

Россия. Фонбет Кубок России. Группа D. 5-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Акрон (Тольятти) – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Ерохин, 6; 2:0 – Артур, 13; 3:0 – Артур, 43; 4:0 – Соболев, 61; 5:0 – Мостовой (с пенальти), 87; 5:1 – Москвичев, 90+2.

Удаление: нет – Бардыбахин, 81.

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