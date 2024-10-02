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    • Фонбет Кубок России. «Зенит» уничтожил «Акрон» без Дзюбы – 5:1

    Фонбет Кубок России. «Зенит» уничтожил «Акрон» без Дзюбы – 5:1

    «Зенит» крупно выиграл в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Сергея Семака дома разгромила «Акрон» со счетом 5:1.

    Артур оформил дубль, в активе Андрея Мостового гол+пас, Александр Соболев забил дебютный мяч.

    Артем Дзюба этот матч пропустил – его не было даже в заявке «Акрона».

    «Зенит» набрал 13 очков в 5 турах Кубка и досрочно выиграл группу D.

    «Акрон» с 8 баллами остался на втором месте, но еще может уступить его «Рубину» в заключительном туре.

    Россия. Фонбет Кубок России. Группа D. 5-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Акрон (Тольятти) – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ерохин, 6; 2:0 – Артур, 13; 3:0 – Артур, 43; 4:0 – Соболев, 61; 5:0 – Мостовой (с пенальти), 87; 5:1 – Москвичев, 90+2.

    Удаление: нет – Бардыбахин, 81.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 23:08
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    Комментарии (38)
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    Semenycch
    1727899996
    Хотелось бы обратить внимание на Соболева. Парень медленно и уверенно набирает форму. В первых матчах за Зенит он еле ходил по полю, сейчас уже бегает и приносит пользу. Он хорошо борется, хорошо играет в пас на партнеров, но общая функциональная готовность пока довольно низкая.
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    fakeid
    1727900002
    лицо дзюбы видели, когда соболев забил?) рыло было почище номэдского))
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    Бригадный
    1727900062
    Как то очень неуверенно играл "позор российского футбола". Не чемпионский уровень игры. Народная команда Акрон должна прибавлять. Чтобы обыгрывать всякиз позорников.
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    Айболид
    1727900406
    Москвичёв красиво положил с дальней . Зенит с победой ! соболь - г....н . рылам - стыд и срамъ !
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    Питерский князь
    1727901696
    Хотел бы, я сейчас видеть е*альники болельщиков Акрона. Думаю они отличаются от первой игры. Скорее всего, они выглядят так, открыт рот и и на е*лище написано "Чёёёёё"? :))))
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    Питерский князь
    1727901864
    Кстати, очень странно, что они решили поставить пенальти сегодня, я уже подумал, что завтра поставят!
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    evgevg13
    1727902727
    Это уровень зенита- обыграть немотивированый Акрон
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    vvv123
    1727907078
    Все как положено, но судейка меня поразил. Красную карточку прозевал, чистый пен тоже. Хорошо, что в ВАРе заметили. И откуда таких слепых берут?
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    FWSPM
    1727940204
    Гроза вторых составов в деле
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    FWSPM
    1727940226
    В чемпе смогут повторить? скоро узнаем
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