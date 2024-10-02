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    • Селюк – о Пьяниче: «Он – большая помощь Николичу, который, я вижу, плывет»

    Селюк – о Пьяниче: «Он – большая помощь Николичу, который, я вижу, плывет»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход в ЦСКА экс-полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича на правах свободного агента.

    – Если Пьянич, по своему менталитету и направлению настолько суперпрофессиональный и хочет работать в футболе, то это хороший трансфер. И не только для молодых футболистов. Он – большая помощь Николичу, который, я вижу, плывет. Он порой не знает, что делать.

    – ЦСКА, кажется, не хватает лидера в поле. И вот как раз Пьянич, по логике, и должен стать тем самым лидером.

    – Да. И я надеюсь, что они сделали этот трансфер ради этого. Если это просто подписание, скажем, ради наживы денег или помощи своим друзьям, тогда от этого ничего хорошего не будет. Если Пьянич приехал в Москву соответствовать своей фамилии, то тогда сложно будет.

    – Лично вы какого ожидания от Пьянича в ЦСКА придерживаетесь: поможет молодым и своим опытом на поле, или же просто доиграет за деньги?

    – Я думаю, что это, к сожалению, не то, о чем я говорю. Почему? Он был в Арабских Эмиратах, там где-то что-то походил пешочком. Я думаю, что Николич больше это сделал для того, чтобы у него был опытный, знаковый футболист, с кем он может советоваться. Скорее, помощник Николича. Такой, «мостик» между тренером и игроками.

    – И в этом плане Пьянич может принести пользу ЦСКА?

    – В этом плане, да, может принести пользу. Все равно у него есть опыт выступления.

    • 34-летний босниец дебютировал за ЦСКА 1 октября, выйдя на замену в конце матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН» (2:0).
    • «Спорт-Экспресс» сообщал, что зарплата Пьянича составит 800 тысяч евро в год. Еще 1 миллион евро он получит в виде бонуса, если примет участие не менее чем в 50 процентах матчей армейцев до конца сезона.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    02.10.2024 14:20
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