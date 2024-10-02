Селюк – о Пьяниче: «Он – большая помощь Николичу, который, я вижу, плывет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход в ЦСКА экс-полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича на правах свободного агента.

– Если Пьянич, по своему менталитету и направлению настолько суперпрофессиональный и хочет работать в футболе, то это хороший трансфер. И не только для молодых футболистов. Он – большая помощь Николичу, который, я вижу, плывет. Он порой не знает, что делать.

– ЦСКА, кажется, не хватает лидера в поле. И вот как раз Пьянич, по логике, и должен стать тем самым лидером.

– Да. И я надеюсь, что они сделали этот трансфер ради этого. Если это просто подписание, скажем, ради наживы денег или помощи своим друзьям, тогда от этого ничего хорошего не будет. Если Пьянич приехал в Москву соответствовать своей фамилии, то тогда сложно будет.

– Лично вы какого ожидания от Пьянича в ЦСКА придерживаетесь: поможет молодым и своим опытом на поле, или же просто доиграет за деньги?

– Я думаю, что это, к сожалению, не то, о чем я говорю. Почему? Он был в Арабских Эмиратах, там где-то что-то походил пешочком. Я думаю, что Николич больше это сделал для того, чтобы у него был опытный, знаковый футболист, с кем он может советоваться. Скорее, помощник Николича. Такой, «мостик» между тренером и игроками.

– И в этом плане Пьянич может принести пользу ЦСКА?

– В этом плане, да, может принести пользу. Все равно у него есть опыт выступления.