Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Селюк считает, что Дзюбе нет смысла играть против «Зенита»

    Агент Селюк считает, что Дзюбе нет смысла играть против «Зенита»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему нападающему «Акрона» Артему Дзюбе можно не играть в сегодняшнем матче 5-го тура группы D пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

    «Я не думаю, что «Акрон» победит. Только вот эта подоплека [с участием в матче Дзюбы и Соболева], может быть, и принесет интерес к этой игре. Потому что так никакого другого интереса к этой игре нет – там все ясно и понятно. Тем более, «Зенит» сейчас проиграл «Краснодару», они должны реабилитироваться перед болельщиками.

    Я думаю, что тот же Соболев захочет хоть здесь что-то сделать, забить. Дзюба, безусловно, захочет забить «Зениту», что есть еще порох в пороховницах. Хотя Дзюбу могут и не выпустить – для них более важны матчи в чемпионате, потому что надо остаться в лиге. Это более важно, чем кубок. Поэтому я не удивлюсь, если «Акрон» вообще не выпустит Дзюбу. Ну, может, там чисто выйти на 10 минут, но я думаю, что даже, может, и нет.

    Почему? Потому что выйти и проиграть, а скорее всего, «Акрон» проиграет, Дзюбе не очень солидно будет, если при нем в составе «Акрон» проиграет. И болельщики будут кричать всякие эпитеты против него и как бы смеяться. Думаю, что для самого Дзюбы даже нет смысла участвовать в этом матче», – сказал Селюк.

    • Игра «Зенит» – «Акрон» начнется в 21:15 мск.
    • 36-летний Дзюба провел в этом сезоне 4 матча за тольяттинский клуб, забил 1 гол, сделал 3 передачи.
    • Форвард выступал за «Зенит» в 2015–2022 годах с перерывом на полугодичную аренду в тульский «Арсенал» перед ЧМ-2018.

    Новости по теме
    В Вендела врезался игрушечный вертолет во время кубкового матча «Зенит» – «Акрон» 12
    Тренер «Акрона» прокомментировал 1:5 от «Зенита» 8
    Семак высказался о дебютном голе Соболева за «Зенит» 4
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+