Агент Селюк считает, что Дзюбе нет смысла играть против «Зенита»

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему нападающему «Акрона» Артему Дзюбе можно не играть в сегодняшнем матче 5-го тура группы D пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

«Я не думаю, что «Акрон» победит. Только вот эта подоплека [с участием в матче Дзюбы и Соболева], может быть, и принесет интерес к этой игре. Потому что так никакого другого интереса к этой игре нет – там все ясно и понятно. Тем более, «Зенит» сейчас проиграл «Краснодару», они должны реабилитироваться перед болельщиками.

Я думаю, что тот же Соболев захочет хоть здесь что-то сделать, забить. Дзюба, безусловно, захочет забить «Зениту», что есть еще порох в пороховницах. Хотя Дзюбу могут и не выпустить – для них более важны матчи в чемпионате, потому что надо остаться в лиге. Это более важно, чем кубок. Поэтому я не удивлюсь, если «Акрон» вообще не выпустит Дзюбу. Ну, может, там чисто выйти на 10 минут, но я думаю, что даже, может, и нет.

Почему? Потому что выйти и проиграть, а скорее всего, «Акрон» проиграет, Дзюбе не очень солидно будет, если при нем в составе «Акрон» проиграет. И болельщики будут кричать всякие эпитеты против него и как бы смеяться. Думаю, что для самого Дзюбы даже нет смысла участвовать в этом матче», – сказал Селюк.