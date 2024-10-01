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    Пьянич может сегодня дебютировать за ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич допустил дебют Миралема Пьянича в сегодняшнем матче с «Пари НН».

    • Команды встречаются в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • 34-летний Пьянич присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента на прошлой неделе.

    – Насколько готов Пьянич сегодня сыграть?

    – По ходу игры, если будет возможность дать ему игровые минуты, может увидим его на поле.

    Надо аккуратно с этим, он провел всего две тренировки с командой. Да, он опытный игрок, он неплох по физическому состоянию. Но чтобы мы избежали травм и риска, надо поступать аккуратно.

    Если получится, выпустим его, если нет – он выйдет на следующую игру или по ходу. Это не самый важный вопрос, а самое важное – игра команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2024 20:47
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