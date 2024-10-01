Пьянич может сегодня дебютировать за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич допустил дебют Миралема Пьянича в сегодняшнем матче с «Пари НН».

Команды встречаются в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

34-летний Пьянич присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента на прошлой неделе.

– Насколько готов Пьянич сегодня сыграть?

– По ходу игры, если будет возможность дать ему игровые минуты, может увидим его на поле.

Надо аккуратно с этим, он провел всего две тренировки с командой. Да, он опытный игрок, он неплох по физическому состоянию. Но чтобы мы избежали травм и риска, надо поступать аккуратно.

Если получится, выпустим его, если нет – он выйдет на следующую игру или по ходу. Это не самый важный вопрос, а самое важное – игра команды.