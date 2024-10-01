Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Генич оценил трансферы «Спартака»

    Комментатор Константин Генич высказался о работе «Спартака» на трансферном рынке.

    «У «Спартака» очень много трансферов, за исключением Барко, на усреднение команды. Вот это смущает, потому что Абена, на мой взгляд, не сильнее Чернова. Ну да, у него травма, окей, но, в конце концов, есть Дуарте, к нему по-разному можно относиться.

    В прошлый сезон вот с тем же Слишковичем и до этого с Абаскалем во многих матчах он неплохо себя проявил. Им там не просто так «Валенсия» интересовалась, он не просто так был капитаном Парагвая. У него есть ошибки, безусловно. Он не так хорош на мяче, как хотелось бы, с проблемами в отборе», – сказал Генич.

    Новости по теме
    Рыбус назвал лучших игроков первой трети сезона РПЛ
    Дуарте рассчитывает покинуть «Спартак» зимой 26
    Гурцкая объяснился за сравнения Денисова со «срущей лошадью» 11
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2024 12:04
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1727774114
    Всезнайка на Луне.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1727775437
    Как-то однобоко футбольные и "футбольные" люди оценивают трансферы, будто игроков берут в команды, где нет тренеров. А тренеры тогда на что? В команду приходит игрок из сильного чемпионата, из сильного клуба и... деградирует. Почему? Где здесь тренер, его роль, его работа? И Чернов, и Дуарте игроки сборной. Может, надо оценивать игроков в привязке к тренерам? Уровень игрока - уровень тренера, потом вывод?... ***
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1727781954
    Один сплошной хлам понабрали. Да и Барко не исключение.
    Ответить
    alefreddy
    1727790860
    как то странно намекает на Дуарте что был в составе не плох а потом наоборот
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+