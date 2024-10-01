Аршавин не согласился с результатами опроса ВЦИОМ о падении популярности футбола в РФ

Бывший нападающий «Зенит», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о популярности российского футбола.

«Сложно оценивать достоверность социологических данных. Для этого нужно знать, кому и какие вопросы в рамках исследования задавались.

Рост «равнодушных к футболу» в два раза с 2005 года. Что это значит? Кто тогда ходит на стадионы, ведь посещаемость с 2005 года у нас выросла. После ЧМ-2018 появились стадионы. Возможно, это уже стало привычным и не вызывает восторга, но футбол точно развивается, болельщики не могут этого не замечать.

То, что вижу лично я, точно говорит о том, что равнодушия к футболу у наших болельщиков нет. У нас интересный чемпионат с борьбой до последнего тура. Значительно вырос интерес к Кубку России, который из второстепенного турнира превратился в национальный проект. Разве 20-30 тысяч [болельщиков] на трибунах – это равнодушие?

Понятно, что наш футбол, как и страна в целом, испытывает большое давление извне. Но футбол с ним точно справляется. Сборная проводит международные матчи с яркими соперниками – теми же Камеруном, Сербией. И не просто проводит, но собирает на них аншлаги», – сказал Аршавин.