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    • Аршавин не согласился с результатами опроса ВЦИОМ о падении популярности футбола в РФ

    Аршавин не согласился с результатами опроса ВЦИОМ о падении популярности футбола в РФ

    Бывший нападающий «Зенит», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о популярности российского футбола.

    «Сложно оценивать достоверность социологических данных. Для этого нужно знать, кому и какие вопросы в рамках исследования задавались.

    Рост «равнодушных к футболу» в два раза с 2005 года. Что это значит? Кто тогда ходит на стадионы, ведь посещаемость с 2005 года у нас выросла. После ЧМ-2018 появились стадионы. Возможно, это уже стало привычным и не вызывает восторга, но футбол точно развивается, болельщики не могут этого не замечать.

    То, что вижу лично я, точно говорит о том, что равнодушия к футболу у наших болельщиков нет. У нас интересный чемпионат с борьбой до последнего тура. Значительно вырос интерес к Кубку России, который из второстепенного турнира превратился в национальный проект. Разве 20-30 тысяч [болельщиков] на трибунах – это равнодушие?

    Понятно, что наш футбол, как и страна в целом, испытывает большое давление извне. Но футбол с ним точно справляется. Сборная проводит международные матчи с яркими соперниками – теми же Камеруном, Сербией. И не просто проводит, но собирает на них аншлаги», – сказал Аршавин.

    • Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, а количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.
    • Снизилось и число тех, которые может назвать любимого действующего игрока. Сейчас на этот вопрос отвечают только 17 процентов россиян.

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    Источник: РИА Новости

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    01.10.2024 08:30
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    Комментарии (10)
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    BoevStas1
    1727761073
    Тоже согласен,опять две тысячи опросили и сделали вывод))
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    The only one
    1727762859
    А баба Яга против!!!
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    Из Твери Леха
    1727762864
    Насчет кубка не соглашусь. Турнир просто на букву Г, лучше бы высшую лигу расширили и кол-во матчей чем этот недотурнир играть.
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    andr45
    1727764075
    По данным ВЦИОМ интерес к футболу падает) И, что? ЗАТО ПРЕМИИ РАСТУТ, что радует и футболеров, и решал, и чиновничков) «С сезона2024-2025 в случае выигрыша у «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» в рамках Премьер-лиги полагается бонус в размере 5 миллионов рублей. ЗА ПОБЕДУ НАД «СПАРТАКОМ»ПОЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ» «Футболисты «Локомотива» получили четверные премиальных за победу над «Спартаком»: стандартные премии – это 300 тысяч рублей, но за субботний выигрыш клуб наградил игроков четырехкратным бонусом по 1,2 миллиона рублей на лицо.»
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    DOCTOR PENALTY
    1727770231
    Поддерживаю Аршавина. Флюгер ВЦИОМ точно проводил опрос в здании ГД. ***
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1727771856
    Думается, причина падения популярности футбола в России в легионерах из дальнего зарубежья и их засилии. Как они сыграют - нам неинтересно. Нам интересно, когда мы играем против них - вот тогда да. Поэтому и интерес упал. Вторая причина - наверное, неоправданно большие оклады футболистов и небольшие премиальные. Нужно - наоборот, как было до нулевых, до середины нулевых. Третья причина - много плохих тренеров в детском футболе. Нужен Ильшат Файзуллин, нужен Быстрицкий, нужны Нагибин, Алтухов. Но их заставили отказаться от прекрасных идей по работе с игроками индивидуально над техникой и они ушли из детского футбола из-за этого, к сожалению.
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    Cleaner
    1727794152
    Андрюша, вот про ЯРКИХ СОПЕРНИКОВ сборной России ты бы лучше промолчал!!!...(((
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