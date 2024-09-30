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Круговой объяснил, почему Пьянич не провалится в ЦСКА

30 сентября 2024, 20:55
11

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о заряженности новичка команды Миралема Пьянича.

– Маркизио запомнили в России туристом, а не футболистом. Пьянича многие сравнивают с ним – как думаете, Миралем повторит судьбу итальянца в России?

– Думаю, что нет. Пьянич с большим опытом. Видно, как он был заряжен в раздевалке, приходил к нам на игру с «Ахматом» и поддерживал.

Все будет хорошо у Пьянича – желаю ему только успехов. Если чем-то нужно будет помочь, мы поможем, но, думаю, такому мастеру помощь не нужна.

Никогда не видел, чтобы человек в первый день с командой написал что-то в чат.

– Что он написал?

– Пожелал удачи, чтобы мы набрали 3 очка с «Ахматом».

  • Босниец перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента.
  • С ним заключили контракт по схеме «1+1».
  • Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Круговой Данил
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1727720259
Я лично, многого от него не жду...не тот уже Пьянич...далеко не тот
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BAIv
1727720561
Аут сопернику научишь выбрасывать в добавленное время, на победный гол!
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Цугундeр
1727721193
)) Ай ,Моська..Знать она сильна ,что пояснила за Слона..)
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BRO_football
1727726096
Уже провалился. Тренер сказал, что Пьянича можно ждать только после зимних сборов. Не долговато ли для адаптации? У него контракт 1+1, то есть уже можно считать, что 0,5+1.
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Серый212918
1727770851
На кофейной гуще ещё никто не гадал? Как бабки у подъезда, заиграет или нет. Выйдет на поле, там и посмотрим.
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