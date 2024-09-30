Круговой объяснил, почему Пьянич не провалится в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о заряженности новичка команды Миралема Пьянича.
– Маркизио запомнили в России туристом, а не футболистом. Пьянича многие сравнивают с ним – как думаете, Миралем повторит судьбу итальянца в России?
– Думаю, что нет. Пьянич с большим опытом. Видно, как он был заряжен в раздевалке, приходил к нам на игру с «Ахматом» и поддерживал.
Все будет хорошо у Пьянича – желаю ему только успехов. Если чем-то нужно будет помочь, мы поможем, но, думаю, такому мастеру помощь не нужна.
Никогда не видел, чтобы человек в первый день с командой написал что-то в чат.
– Что он написал?
– Пожелал удачи, чтобы мы набрали 3 очка с «Ахматом».
- Босниец перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента.
- С ним заключили контракт по схеме «1+1».
- Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.
Источник: «РБ Спорт»