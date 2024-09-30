Нгамале прокомментировал свой гол в стиле Руни

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Динамо Мх» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

Камерунец забил боковыми ножницами – как Уэйн Руни в ворота «Манчестер Сити» в 2011 году.

«Я никогда не забивал такой гол в официальных матчах, а вот на тренировках – бывало, забивал. Например, буквально пару недель назад забил такой же мяч на тренировке», – сказал Нгамале.